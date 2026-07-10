Orgoglio “Falcomatà–Archi”: tre giovani ginnaste brillano alle Finali Nazionali FGI di Rimini

Ancora grandi soddisfazioni per l’Istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi” di Reggio Calabria. Tre alunne della scuola si sono distinte alle Finali Nazionali FGI – Summer Edition 2026, disputate a Rimini, portando in alto il nome della città e della Virtus Reggio – Ginnastica Ritmica, una delle realtà sportive più prestigiose del panorama regionale e nazionale.

La società reggina ha chiuso la manifestazione con un bilancio di assoluto rilievo, conquistando tre medaglie di bronzo e numerosi piazzamenti nelle finali di specialità, a conferma dell’eccellente lavoro svolto nel percorso di preparazione delle giovani atlete.

Tra le protagoniste figurano tre studentesse dell’I.C. “Falcomatà–Archi”, capaci di coniugare con successo l’impegno scolastico con quello sportivo.

L’alunna Gioia Castellone, frequentante la scuola secondaria di primo grado “Klearchos” di Archi, ha confermato il proprio talento nella categoria LA2 A2. Dopo il titolo di Campionessa Italiana conquistato lo scorso dicembre, è tornata sul podio nazionale conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo alla palla. Grazie a due esercizi eseguiti con eleganza, espressività e grande maturità tecnica, ha inoltre concluso la competizione al 14° posto assoluto su 88 ginnaste, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina in Italia.

Straordinario anche l’esordio della giovanissima Gaia Labate, alunna della scuola primaria “Santa Caterina”, impegnata nella categoria LA2 A1. Alla sua prima esperienza individuale in una finale nazionale ha conquistato il bronzo alla palla, il 5° posto al corpo libero e un eccellente 9° posto assoluto su 90 ginnaste, dimostrando qualità tecniche, sicurezza e una sorprendente maturità agonistica.

Tra le protagoniste della spedizione reggina anche Miriam Fallara, alunna della scuola primaria “Santa Caterina”, che ha contribuito agli ottimi risultati della Virtus Reggio con una prestazione di alto livello, confermando il valore del vivaio della società.

Un successo che premia il lavoro della Virtus Reggio – Ginnastica Ritmica, guidata dal presidente Rocco Loprevite. Le giovani atlete sono state accompagnate alle Finali Nazionali dal vicepresidente Enzo Costantino e dallo staff tecnico della società sportiva, che quotidianamente ne segue il percorso di crescita agonistica e umana.

La dirigente scolastica dell’I.C. “Falcomatà–Archi”, dott.ssa Serafina Corrado, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalle tre alunne:

«Le straordinarie prestazioni di Gioia, Gaia e Miriam rappresentano un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Il loro percorso dimostra che impegno nello studio e pratica sportiva possono crescere insieme, alimentandosi reciprocamente. Dietro ogni medaglia ci sono sacrificio, disciplina, determinazione e passione: gli stessi valori che la scuola si impegna a trasmettere ogni giorno. A loro, alle famiglie e alla Virtus Reggio rivolgo le più vive congratulazioni per questi prestigiosi risultati.»

I risultati ottenuti confermano ancora una volta come la collaborazione tra scuola, famiglie e associazioni sportive rappresenti un valore aggiunto nella formazione delle nuove generazioni. Le esperienze vissute da Gioia, Gaia e Miriam dimostrano che talento, studio e sport possono procedere insieme, contribuendo alla crescita di giovani capaci di affrontare con determinazione le sfide dentro e fuori la pedana.