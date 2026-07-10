“La Parola delle Pietre” conquista Pizzo

Nuovo e importante riscontro positivo per il saggio “La Parola delle Pietre”, pubblicato dalla casa editrice Libritalia. Nella cornice del “Funny Village” di Pizzo Calabro si è svolto l’atteso incontro di presentazione del volume, che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando la grande attenzione e l’entusiasmo che orbitano attorno a quest’opera fin dalla sua uscita.

Il libro sta vivendo un momento importante, posizionandosi stabilmente nelle principali classifiche. Il saggio sta attirando l’interesse non solo dei lettori, ma anche degli addetti ai lavori e della critica specializzata, colpiti sia dalle tematiche di forte spessore trattate, sia dal profondo e viscerale legame con il territorio che emerge da ogni pagina.

Questo nuovo exploit arriva sulla scia di un altro prestigioso traguardo: il recente inserimento dell’opera tra i titoli scelti dal rinomato laboratorio critico del Premio Gutenberg 2026. La tappa di Pizzo Calabro non fa che suggellare questo percorso di crescita, dimostrando come “La Parola delle Pietre” sia ormai diventato un caso letterario capace di unire il consenso del grande pubblico all’apprezzamento della critica.