Centro storico di Vibo Valentia, Antonella Petracca rilancia il piano per il commercio: “Un percorso iniziato nel 2024 che oggi porto in Commissione come consigliera comunale”

La consigliera comunale Antonella Petracca candidata indipendente non tesserata nel partito democratico, ha presentato alla III Commissione consiliare una pregiudiziale per l’avvio di un piano straordinario di valorizzazione commerciale del centro storico e di Corso Vittorio Emanuele III, riproponendo un percorso che aveva già sottoposto all’Amministrazione Romeo nel luglio 2024, quando ricopriva il ruolo di presidente di categoria.

«Quella che oggi presento non è una proposta estemporanea, ma il proseguimento di un lavoro avviato due anni fa, nato dall’ascolto quotidiano dei commercianti e degli operatori economici. Oggi, nel mio ruolo di consigliera comunale, ritengo doveroso riproporre quelle idee all’interno della III Commissione affinché possano finalmente tradursi in un programma operativo», afferma Petracca.

Già nel luglio 2024, infatti, la consigliera aveva rappresentato all’Amministrazione guidata dal sindaco Romeo la necessità di costruire una strategia organica per il rilancio del commercio cittadino, fondata sulla riqualificazione del centro storico, sulla valorizzazione delle imprese locali, sul recupero degli spazi inutilizzati e sulla predisposizione di un vero Piano del Commercio.

Proprio quest’ultimo rappresenta uno degli aspetti centrali della proposta. L’esigenza di dotare la città di un Piano del Commercio era stata formalmente evidenziata già nel 2024 ed è stata successivamente reiterata con una richiesta protocollata il 16 aprile 2026 all’Assessore alle Attività Produttive, Caterina De Luca (protocollo n. 22734), chiedendo la trasmissione della bozza del Piano affinché potesse essere esaminata e condivisa in Commissione, con l’obiettivo di accelerarne l’iter di approvazione, bozza piano del commercio ad oggi ancora non pervenuta.

La proposta presentata alla III Commissione prevede l’avvio di un’indagine conoscitiva sullo stato del commercio cittadino, il censimento delle attività e dei locali sfitti, l’individuazione dei settori economici maggiormente richiesti e l’elaborazione di un piano di interventi costruito partendo dalle reali esigenze del territorio.

Tra le iniziative proposte figurano anche l’apertura di un confronto con alcune delle principali eccellenze imprenditoriali calabresi tra cui Callipo, Caffo, Monardo, Caccamo ed altri, per favorire l’insediamento nel centro storico di showroom, temporary store e punti espositivi, oltre alla ricerca di bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati alla rivitalizzazione del tessuto commerciale.

Particolare attenzione viene riservata anche al recupero della Galleria Vecchio e alla riapertura del collegamento con Piazza Spogliatore, nonché all’individuazione, all’interno della III Commissione, di un consigliere referente per il commercio e le attività produttive, quale punto di raccordo stabile tra istituzioni, operatori economici, associazioni di categoria e Camera di Commercio.

«Credo che il commercio abbia bisogno soprattutto di programmazione, ascolto e continuità amministrativa. Le idee che oggi ripropongo nascono da un lavoro già avviato nel 2024 e dimostrano la volontà di dare seguito a un percorso che considero strategico per il futuro della città. Il rilancio del centro storico non può essere affidato a interventi sporadici, ma deve poggiare su una visione condivisa, obiettivi chiari e un cronoprogramma di azioni concrete. Perché il commercio vibonese non può più attendere…Serve il coraggio delle azioni », conclude la consigliera Antonella Petracca.

L’obiettivo della proposta è avviare un percorso stabile di rigenerazione economica e commerciale, capace di restituire attrattività al centro storico, sostenere le imprese esistenti, favorire nuovi investimenti e rafforzare il ruolo del commercio come motore di sviluppo dell’intera comunità.