Incendio nell’impianto Poly2Oil di Palmi: Vigili del Fuoco al lavoro, Arpacal attiva i campionamenti

Un vasto incendio è divampato nell’impianto di stoccaggio rifiuti della Poly2Oil, a Palmi, generando un’imponente nube di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Per l’impianto si tratta del secondo episodio di questo tipo: una struttura analoga era stata infatti interessata da un incendio anche nel luglio del 2023.

A seguito del rogo, la Prefettura ha attivato le procedure previste per il monitoraggio ambientale. L’Arpacal ha installato una postazione per il campionamento del particolato atmosferico nel centro urbano di Gioia Tauro, presso la scuola media “Eugenio Montale”, nell’ambito delle attività di controllo avviate dopo l’incendio.

Il monitoraggio, della durata di 24 ore, interesserà sia la postazione di Gioia Tauro sia quella individuata nel territorio di Palmi, con l’obiettivo di verificare gli eventuali effetti dell’incendio sulla qualità dell’aria.