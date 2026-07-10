Catanzaro, doppia seduta del Consiglio comunale: otto punti all’ordine del giorno

E’ stata convocata per la prossima settimana una doppia seduta di Consiglio comunale. L’assemblea si riunirà in seduta straordinaria, in prima chiamata, lunedì 13 luglio, alle ore 13, ed in seconda martedì 14 luglio, alle ore 15, per trattare otto argomenti all’ordine del giorno. Le proposte di deliberazione riguardano in particolare: Misure in favore dei contribuenti: riapertura dei termini di accesso al regime di definizione agevolata delle entrate comunali di cui alla deliberazione di c.c. n. 61 del 30/04/2026, fino al 31/07/2026; Assegnazione destinazione relativa al suolo in zona territoriale omogenea F2 del vigente Prg per l’assegnazione “attrezzature d’interesse comune”— richiesta dalla Co.me.t Srl. legale rappresentante Floriano Noto; Presa d’atto della destinazione ferroviaria dell’area Onmo Officina nazionale mezzi d’opera di Catanzaro delle Rfi Ferrovie dello Stato nel Prg di cui all’articolo 64 delle Nta; Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta relativa alle procedure inerenti al rilascio delle concessioni e l’effettiva destinazione d’uso degli immobili che hanno interessato gli insediamenti di via Izzi de Falenta e retro porto; costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro Servizi S.p.a.; Approvazione del regolamento per la realizzazione di strutture, anche temporanee, di copertura degli impianti sportivi; Approvazione modifiche alla premessa ed all’art. 7 del regolamento per l’affido familiare di minori; Approvazione del regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

La civica assise tornerà a riunirsi, successivamente, per il conferimento dell’onorificenza delle chiavi della città al maestro orafo Gerardo Sacco. La convocazione nell’aula consiliare di Palazzo de Nobili è fissata, in seduta straordinaria ed in prima chiamata, per mercoledì 15 luglio prossimo alle ore 15.30.