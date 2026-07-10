Sasà Calabrese apre l’estate culturale di Cirella

Prende il via a Cirella “Estate tra Arte e Cultura”, la rassegna promossa dall’Associazione Culturale Cerillae APS, con il patrocinio del Comune di Diamante, che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate con un ricco programma di spettacoli, incontri, concerti e appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’arte, della cultura e delle tradizioni del territorio. Ad aprire il cartellone sarà Sasà Calabrese, domenica 12 luglio alle 21.30 in piazza Frantz Rossi, con “Novecento – Voci che raccontano”. Cantautore, autore e interprete, Calabrese porterà in scena uno spettacolo che intreccia musica, racconti, poesie e memoria collettiva, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni, le parole e le canzoni che hanno segnato il Novecento. Il 18 luglio, alle 22, il suggestivo Monastero dei Minimi ospiterà Federico Quaranta con “…e spezzò il pane”. Seguitissimo conduttore e autore di programmi Rai di successo dedicati ai territori, all’enogastronomia e alle tradizioni italiane, Quaranta proporrà una riflessione sul pane come simbolo di condivisione, identità e umanità, in un racconto capace di unire cultura, storia e attualità. Dal 23 al 25 luglio, e successivamente dal 20 al 22 agosto, il centro storico tornerà a trasformarsi nel palcoscenico della XVII edizione di “Calici Sotto le Stelle”, organizzata dall’Associazione Cerillae insieme alla Cooperativa “La Casa del Chiarello”. Sei serate dedicate ai migliori vini calabresi, ai sapori del territorio, alla musica e alla cultura. Ad aprire la manifestazione sarà Beppe Convertini, conduttore di Unomattina in Famiglia e Linea Verde, volto molto amato dal pubblico televisivo e autore del libro Il Paese delle Tradizioni, dedicato ai borghi e alle eccellenze italiane. Il 28 luglio, alle 21.30 in piazza Santa Maria dei Fiori, spazio ai bambini con “Il Giardino delle Meraviglie”, spettacolo di animazione curato da Cotton Candy Animation.

Il 5 agosto alle 21,30, invece, il Monastero dei Minimi farà da cornice a “Francesco 800 – Dove canta il Silenzio”, concerto sacro-pop dei Kronos & Kairos dedicato alla figura di San Francesco.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate spicca quello del 9 agosto, quandoalle 21.30 in piazza Frantz Rossi arriverà Maurizio De Giovanni, uno degli scrittori italiani contemporanei più apprezzati. Autore di bestseller tradotti anche all’estero e creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo, “Il tempo dell’orologiaio”, in un incontro dedicato alla letteratura e al dialogo con i lettori.

Il 26 agosto, alle 21,30, i Kronos & Kairos presenteranno “Cirella in Tavola. Ricette di una tradizione“, volume dedicato ai sapori della cucina locale, mentre il 29 agosto, allo stesso orario, in Piazza Santa Maria dei Fiori, la rassegna si concluderà con “Non la meta ma il viaggio”, concerto-omaggio dedicato alla poesia e alla musica di Fabrizio De André.

Con un programma che intreccia musica, letteratura, spettacolo, enogastronomia e tradizioni, “Estate tra Arte e Cultura” si conferma uno degli appuntamenti più significativi dell’estate della Riviera dei Cedri, capace di valorizzare Cirella attraverso la presenza di ospiti di rilievo nazionale e iniziative dedicate a pubblici di tutte le età.