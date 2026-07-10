Trasporti, importanti novità per Sibari: tornano i collegamenti ferroviari e arriva il “Treno della Magna Graecia”. La soddisfazione del sindaco di Cassano all’Ionio Iacobini

Importanti novità per la mobilità del territorio di Sibari e dell’Alto Ionio. La Regione Calabria, per tramite dell’Assessore alla Mobilità Gianluca Gallo, ha annunciato la progressiva riattivazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale sulla linea ferroviaria Sibari–Metaponto–Taranto, con un significativo potenziamento dei collegamenti ferroviari già a partire dall’estate.

Dal mese di agosto sarà infatti ripristinato il prolungamento dei treni Cosenza–Sibari fino a Rocca Imperiale, mentre dal 13 settembre entrerà in servizio il nuovo “Treno della Magna Graecia”, con due coppie di collegamenti giornalieri tra Sibari e Taranto, attraversando Calabria, Basilicata e Puglia e servendo le principali stazioni dell’Alto Ionio.

Tra le ulteriori novità annunciate figura anche il nuovo collegamento regionale in coincidenza con la Freccia Sibari–Bolzano, sia in partenza che in arrivo, oltre alla prospettiva di un ulteriore servizio ferroviario Sibari–Metaponto dedicato proprio all’interscambio con l’Alta Velocità.

Il Sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Si tratta – ha evidenziato – di una notizia molto importante per Sibari e per tutto il nostro territorio. Il potenziamento dei collegamenti ferroviari rappresenta una risposta concreta alle esigenze di cittadini, pendolari, studenti, lavoratori e turisti e contribuisce a rendere la nostra città sempre più accessibile e connessa con il resto del Mezzogiorno e dell’Italia. Desidero rivolgere un sincero plauso all’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo, che con determinazione ha portato avanti questo percorso, dimostrando grande attenzione verso l’Alto Ionio e le sue necessità infrastrutturali. È un segnale importante che conferma la volontà della Regione Calabria di investire sulla mobilità e sul rilancio di Sibari quale nodo strategico dei collegamenti del Sud. Continueremo a lavorare in sinergia con la Regione affinché il percorso di potenziamento della rete ferroviaria prosegua e si traduca in servizi sempre più efficienti e competitivi per i nostri cittadini e per il crescente flusso turistico che interessa il nostro territorio».