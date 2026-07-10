Laino Borgo, ritorna la Gran Fondo dei Bruzi: le due ruote per promuovere il territorio

Il territorio e le sue bellezze naturalistiche e architettoniche al centro di una due giorni di sport e valorizzazione territoriale. E’ tutto pronto a Laino Borgo per la ottava edizione della Granfondo dei Bruzi, la gara per mountain bike che attira ormai un pubblico sempre più ampio di appassionati. Appuntamento domenica 12 luglio per le ruote grasse che da ogni parte d’Italia arriveranno nella Valle del Lao – Mercure per sfidarsi a pedalate lungo i tracciati ridisegnati e studiati dall’Asd Amici della Bicicletta di Laino Borgo, partendo dall’abitato del pittoresco borgo al confine tra Basilicata e Calabria.

La città di Laino Borgo farà da campo base e partenza per i bikers che arriveranno per godere di un week end tra sport, accoglienza, feste di piazza, prima di vivere le emozioni e l’adrenalina della gara in sella alle due ruote. Due i percorsi di gara: Granfondo che si sviluppa lungo un itinerario epico di 45 km e 1496 metri di dislivello nel cuore del territorio del Pollino e la Mediofondo che per 34 km e 980 metri di dislivello permette agli appassionati delle due ruote di scoprire i borghi storici della Valle del Mercure. Discese, singletrek tecnici e panorami mozzafiato arricchiscono la peculiarità di questa competizione per ruote grasse che percorrerà anche il tratto della ex strada ferrata della Calabro – Lucana con l’attraversamento di una delle più belle gallerie illuminate ad hoc dall’associazione organizzatrice e del ponte di ferro ai piedi dell’antico borgo di Laino Castello, ultimo tratto per la volata finale che decreterà il vincitore.

«Laino Borgo è ormai al centro di grandi eventi sportivi e culturali – ha aggiunto il sindaco, Mariangelina Russo – Da pochi giorni abbiamo salutato la carovana del Va Sentiero Fest e ora ci prepariamo ad accogliere bikers che arriveranno nel nostro territorio per vivere una esperienza immersiva tra sport, natura, cultura ed enogastronomia. Abbiamo scelto di promuovere, attraverso iniziative sostenibili ed ecologiche, la promozione territoriale e il turismo sportivo e oggi possiamo dire di essere una comunità che sviluppa grande appeal verso coloro che arrivano per prendere parte a questi eventi. La Granfondo dei Bruzi coniuga questa specifica volontà di marketing territoriale concentrando sport, natura e valorizzazione del borgo in maniera straordinaria ed è per questo che siamo felici di sostenerne l’organizzazione promossa dall’associazione “Amici della Bicicletta” presieduta da Luigi Calvosa e di cui fa parte anche il nostro vice sindaco Innocenzo Donato, ed essere al fianco degli organizzatori che tanto si spendono per mettere Laino Borgo al centro di una grande opera di valorizzazione».