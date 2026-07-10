Petilia Policastro (KR), l’11 luglio diritti umani e scuola: Romano Pesavento (CNDDU) alla cerimonia dei diplomi

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime viva soddisfazione per l’invito rivolto al proprio Presidente, prof. Romano Pesavento, a presenziare, in via eccezionale, alla cerimonia di consegna dei diplomi del Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro, in programma sabato 11 luglio alle ore 18.00.

L’iniziativa, promossa dal Liceo diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Antonella Parisi, con il contributo organizzativo della DSGA, dott.ssa Maria Iaconis, rappresenterà uno dei momenti più significativi dell’anno scolastico, celebrando il percorso di crescita dei neo diplomati insieme alle loro famiglie, ai docenti e all’intera comunità educante.

La presenza del presidente del CNDDU offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi con una figura da anni impegnata nella promozione dei diritti umani, della legalità, della cittadinanza attiva, della memoria civile e dei valori costituzionali. Docente di discipline giuridiche ed economiche, il prof. Pesavento coordina da tempo iniziative nazionali dedicate all’educazione civica, alla tutela dei diritti fondamentali, alla prevenzione della violenza, all’inclusione e alla partecipazione democratica, coinvolgendo scuole, studenti, docenti e istituzioni in percorsi di formazione e sensibilizzazione.

Tra i progetti di maggiore rilievo promossi dal CNDDU figurano #inostristudentiraccontanoimartiridellalegalità, realizzato con il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone e destinatario di un riconoscimento della Presidenza della Repubblica per l’elevato valore educativo e civile del percorso svolto dagli studenti, e le Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, iniziativa nazionale finalizzata a promuovere la cittadinanza digitale, l’innovazione didattica e l’uso consapevole delle tecnologie come strumenti di partecipazione e tutela dei diritti fondamentali.

Per il costante impegno nella diffusione della cultura dei diritti umani, il prof. Pesavento ha inoltre ricevuto l’Attestato di Pubblica Estimazione conferito dal Comune di Crotone in occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani.

L’autorevolezza del suo contributo è confermata dalla costante attenzione riservata dai principali organi di informazione italiani. Le iniziative del CNDDU e le sue analisi sono state riprese da ANSA, Corriere della Sera, la Repubblica e Rai Radio 1 – GR Parlamento, che gli ha dedicato la trasmissione La sfida della solidarietà – Una Scuola speciale. È stato inoltre intervistato nell’ambito di un’inchiesta nazionale di Quotidiano Nazionale dedicata al fenomeno delle baby gang. I suoi interventi sono stati pubblicati anche da La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Gazzettino, Il Secolo XIX e Giornale di Sicilia, mentre le attività del CNDDU trovano costante spazio sulle principali testate specializzate del settore dell’istruzione, tra cui Orizzonte Scuola, La Tecnica della Scuola, Tuttoscuola, AscuolaOggi, Scuolalink, Sinergiediscuola e La Voce della Scuola, contribuendo al dibattito nazionale sulle politiche scolastiche, sull’educazione civica, sulla legalità, sull’inclusione, sulla cittadinanza digitale e sulla promozione dei diritti umani.

La cerimonia di consegna dei diplomi costituirà non soltanto un momento di festa per il conseguimento di un importante traguardo formativo, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo della scuola quale luogo privilegiato di formazione della coscienza critica, della responsabilità civile e della partecipazione democratica. La testimonianza del prof. Pesavento offrirà ai giovani diplomati uno stimolo a proseguire il proprio percorso umano e professionale nel rispetto dei principi costituzionali, della libertà, della solidarietà e della dignità della persona.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge ai diplomati, alla dirigente scolastica prof.ssa Antonella Parisi, alla DSGA dott.ssa Maria Iaconis, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie i più sinceri auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che il futuro dei giovani continui a essere ispirato ai valori della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.