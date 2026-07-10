Coalizione progressista Vibo Valentia: “Riconfermata validità dell’alleanza”

“Nei giorni scorsi si sono riunite, ufficialmente, le segreterie provinciali del PD, M5S, Sinistra Italiana/AVS, Casa Riformista e + Europa della coalizione progressista della Provincia di Vibo Valentia; l’incontro è stato programmato per avviare un confronto politico unitario in vista delle prossime scadenze elettorali per le amministrative del 2027.

Le forze politiche hanno riconfermato la validità dell’alleanza e consolidato il rapporto unitario attraverso la predisposizione di una nuova struttura organizzativa che parte dal basso e nei territori per avviare e programmare, attraverso il coinvolgimento dei movimenti e delle associazioni presenti nei comuni, e che si riconoscono nel campo progressista, una nuova azione politica che coinvolga tutti i cittadini.

La coalizione ha ribadito che l’alleanza non nasce come una semplice sommatoria delle sigle dei partiti in vista delle scadenze delle prossime elezioni amministrative, ma rappresenta un laboratorio politico e valoriale fondato sulla condivisione di progetti concreti e condivisi.

È stata riconosciuta la validità del rapporto unitario e messa al centro del confronto la costruzione di un modello organizzativo politico e amministrativo che sappia rispondere, con determinazione e risolutezza alle sfide del presente e del futuro. E’ stata, altresì, sottolineata l’importanza di lavorare in modo sinergico su un programma unitario, sulle specifiche esigenze delle singole comunità locali e che, oggi, producono problemi esistenziali ai nostri concittadini sia nelle aree interne, collinari e marine, con particolare riguardo alla carenza dei servizi sanitari, della viabilità, svuotamento e abbandono delle aree interne, tutela del territorio, politiche ambientali e valorizzazione del patrimonio naturale e contrasto al disseto idrogeologico, legalità.

L’obiettivo è quello di costruire un’alternativa di governo dei territori, solida e credibile in tutti i comuni, mettendo al centro dell’agenda politica, il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini nella programmazione della cosa pubblica e del bene comune.

Con questo spirito d’unità e responsabilità, la coalizione progressista avvierà, da subito, incontri e percorsi di ascolto in tutte le comunità che andranno al voto nel 2027. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e mettere a disposizione le migliori energie politiche e professionali per ridare slancio e prospettiva alle nostre comunità con il supporto di tutte quelle forze che hanno a cuore il valore concreto della politica, intesa come servizio alla collettività per scrivere insieme, una nuova pagina di futuro e di di buongoverno per in nostri territori”.

Così in una nota i segretari provinciali dell’area progressista Vibonese:

Teresa Esposito PD; Luisa Santoro M5S; Fortunato Petrolo S.I /AVS; Giuseppe Condello Casa Riformista; Fabio Signoretta + Europa.