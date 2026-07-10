Nuovi agenti in Calabria, i sindacati di polizia: “Un segnale concreto per rafforzare la sicurezza”

Le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato accolgono con favore l’annunciato potenziamento degli organici in Calabria. Dopo la comunicazione del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro sull’arrivo di 139 nuovi poliziotti nella regione, i segretari provinciali di Catanzaro di Siulp, Sap e Fsp Polizia di Stato hanno espresso apprezzamento per il piano di assegnazioni previsto a partire dal prossimo mese.
Andrea Sirianni, Sergio Riga e Rocco Morelli sottolineano in una nota come l’invio di nuovo personale rappresenti una risposta alle esigenze più volte evidenziate dalle sigle sindacali.
«L’annunciata destinazione di 13 nuovi operatori alla Questura di Catanzaro, unitamente al significativo rafforzamento delle altre province calabresi e, in particolare, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che da anni richiede maggiori risorse umane per garantire una più efficace attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità», affermano i rappresentanti sindacali.
Secondo Siulp, Sap e Fsp, il rafforzamento degli organici consentirà di affrontare con maggiore efficacia le criticità che gli operatori di polizia si trovano quotidianamente a gestire.
«Il potenziamento degli organici costituisce una risposta alle reiterate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali di Polizia, che quotidianamente rappresentano le difficoltà operative del personale chiamato ad assicurare sicurezza ai cittadini, spesso in condizioni caratterizzate da croniche carenze di organico», concludono i tre segretari provinciali.