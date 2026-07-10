UCSN Calabria Cinofili, al via a Olivadi il servizio sperimentale e pilota di bonifica preventiva antincendio con unità cinofile specializzate

Nella giornata odierna, prende ufficialmente l’avvio nel Comune di Olivadi e per tutti i suoi cittadini, il servizio di bonifica preventiva del territorio mediante l’impiego di Unità Cinofile specializzate nel rilevamento di eventuali inneschi e di sostanze infiammabili utilizzate per l’appiccamento di incendi dolosi.

L’iniziativa è a titolo gratuito e a livello di Volontariato, finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi e rurali, attraverso un’attenta attività di monitoraggio e controllo delle aree maggiormente esposte a rischio.

Si evidenzia, altresì, che le Unità Cinofile UCSN impiegate rappresentano, allo stato attuale, le uniche unità operative in Calabria e nell’intero Sud Italia specializzate per il rilevamento di inneschi e sostanze acceleranti utilizzate negli incendi di natura dolosa.

Il progetto è stato promosso dal Comune di Olivadi, a titolo gratuito e a livello di Volontariato come già detto, esclusivamente dall’UCSN Sezione Calabria, gruppo cinofilo altamente specializzato ed operativo per 365 giorni l’anno, con riconoscimento da parte della Regione Calabria Dipartimento di Protezione Civile per le tre attività operative specialistiche di ricerca e soccorso, salvataggio fluviale, alluvionale e nautico, e rilevamento e ricerca sostanze, la stessa iniziativa quindi, nasce dalla forte volontà del Sindaco di Olivadi, Dott. Nicola Malta, il quale ha creduto fin da subito nell’importanza di un’attività innovativa finalizzata alla tutela del patrimonio ambientale e boschivo dei territori, ed è per questo che a lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. L’obiettivo è quello di effettuare una capillare attività di controllo e bonifica del territorio di Olivadi e dintorni, prevenendo così possibili azioni criminali legate agli incendi boschivi.

Protagonisti operativi del servizio sono le U.C. Lily una Labrador Retriever e Butcher un Pastore Belga Malinois, cani addestrati e specializzati nel rilevamento di sostanze acceleranti e materiali utilizzabili come inneschi incendiari. Attualmente rappresentano le uniche due Unità Cinofile calabresi con tale specializzazione operative ed abilitate sull’intero territorio calabrese.

Con l’occasione, l’UCSN della Calabria desidera esprimere anche un sentito e pubblico ringraziamento alla professionista e addestratrice ENCI Sara Guiducci, operante nel comprensorio di Rieti presso l’Avicola Pascalizzi di Silvia Pascalizzi, per la sensibilità, la disponibilità, la fiducia e il prezioso contributo offerto al nostro progetto attraverso la donazione del cucciolo di Malinois Butcher, oggi divenuto un’importante risorsa operativa dell’UCSN Sezione Calabria. Grazie al percorso di formazione e addestramento, a 360°, intrapreso insieme all’Istruttore e Conduttore Giancarlo Silipo, Butcher è stato inserito nelle attività operative e sarà impiegato, insieme a Lily, nelle missioni di ricerca, prevenzione e bonifica del territorio durante tutte le attività istituzionali e operative svolte a tutela dell’ambiente e della collettività.

Le attività sono coordinate dal Conduttore ed Operatore Giancarlo Silipo, che sarà affiancato durante tutto il progetto sarà affiancato dai volontari del Centro Cinofilo Regionale ENCI – OPES Caninum Dog Relais, Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli, il cui supporto sarà fondamentale per garantire l’efficacia delle operazioni di ricerca e monitoraggio.

L’intento comune è quello di sottrarre ai responsabili degli incendi dolosi quelli che vengono tristemente considerati i loro “strumenti di lavoro”, individuando e rimuovendo preventivamente eventuali inneschi e sostanze infiammabili prima che possano essere utilizzati per arrecare danni all’ambiente e alla collettività.

L’UCSN Sezione Calabria, quindi attraverso i suoi specialisti composto da Giancarlo Silipo, dalle U.C. Lily e Butcher, e dai volontari Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli, saranno presenti ed operativi, per garantire la propria disponibilità a intervenire nelle attività di bonifica preventiva, monitoraggio e ricerca. Un impegno concreto e costante a difesa dell’ambiente, volto a individuare e rimuovere eventuali inneschi e sostanze infiammabili utilizzati per gli incendi dolosi, contribuendo così alla salvaguardia del patrimonio boschivo e naturalistico della Calabria.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel campo della prevenzione degli incendi boschivi, dimostrando come la collaborazione tra le amministrazioni comunali, organizzazioni di volontariato e unità specializzate possa tradursi in azioni concrete a tutela del territorio.

La prevenzione rappresenta oggi la più efficace arma contro il fenomeno degli incendi dolosi. La collaborazione tra istituzioni, enti territoriali, operatori specializzati e volontariato dimostra come sia possibile costruire una rete concreta di difesa del patrimonio ambientale. La speranza è che questo progetto possa diventare un modello replicabile in altri comuni calabresi, contribuendo a proteggere boschi, campagne, coste e comunità locali da ogni forma di rischio.

“Difendere il territorio significa agire prima che il danno venga compiuto. Con questo servizio innovativo vogliamo affermare una cultura della prevenzione concreta, mettendo professionalità, esperienza e passione al servizio della Calabria e dei suoi cittadini. Ogni innesco individuato e rimosso rappresenta un incendio evitato e un patrimonio naturale salvaguardato. Allo stesso modo, ogni attività svolta sulle nostre spiagge rappresenta un ulteriore contributo alla sicurezza e alla tutela della vita umana.”