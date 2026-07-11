Le porte del Comitato provinciale CSEN di Catanzaro si aprono per ascoltare la voce dei più fragili

Per offrire ascolto, accoglienza e sostegno. Le porte del Comitato provinciale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Catanzaro Aps, guidato da Francesco De Nardo, si aprono per dare un aiuto concreto a quanti subiscono atti di violenza, di bullismo. Ma anche a tutti coloro che, in un momento di debolezza o semplicemente di solitudine, hanno bisogno di parlare con semplicità e senza filtri. Il tutto nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza di ognuno.

La sede del Comitato catanzarese CSEN in viale De Filippis n. 38 a Catanzaro diventa così anche il “centro” di un progetto studiato e costruito per le persone che spesso non hanno il coraggio, la forza per aprirsi con qualcuno che possa aiutarli o ancora, desiderosi di avere un interlocutore comprensivo, non hanno un luogo in cui trovare un conforto amorevole, un sostegno appropriato e sentirsi accolti senza pregiudizi.

Nel Centro d’ascolto, coordinato dall’avvocato Valentina Macrì, si potrà quindi trovare conforto, sostegno e anche solo un po’ di compagnia, grazie alla presenza di soggetti competenti che, se necessario, offriranno anche il giusto contributo professionale.

Il Centro d’ascolto sarà aperto tutti i mercoledì e i venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. E sarà possibile avere il servizio anche in altri giorni e in altra sede, previo appuntamento.

Porre al centro la persona umana continua così a essere l’obiettivo del Comitato provinciale CSEN di Catanzaro. “Creare un rapporto di fiducia e di empatia sarà la finalità del Centro che, attraverso figure cordiali e professionali, cercherà di aiutare gli utenti ad accettare e superare un problema, a riconquistare la libertà perduta, a inseguire i sogni con speranza, a rafforzare la fiducia in sé stessi e negli altri, senza farsi più intrappolare dai giudizi”, ha affermato la coordinatrice del Centro, Valentina Macrì.