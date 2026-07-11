Furti di rame sulla rete ferroviaria, proseguono le indagini della polizia lungo la Tirrenica cosentina

Proseguono gli accertamenti della Polizia ferroviaria sui recenti episodi di furto e tentato furto di rame che hanno interessato la linea tirrenica della provincia di Cosenza. Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, puntano a fare luce su una serie di danneggiamenti che hanno avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni.

L’attività investigativa si concentra anche su quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando il taglio di cavi in fibra ottica e rame ha mandato in tilt il sistema ferroviario, provocando l’immediata sospensione del traffico lungo le tratte Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola.

Il danneggiamento delle infrastrutture ha determinato numerosi ritardi e interruzioni dei collegamenti, con disagi che hanno interessato sia la direttrice tirrenica sia quella ionica.

Secondo gli investigatori, la pista al momento ritenuta più plausibile è quella di un tentativo di sottrazione del rame non andato a buon fine, circostanza che avrebbe comunque provocato il danneggiamento degli impianti tecnologici indispensabili al funzionamento della rete ferroviaria.

Nel frattempo, gli uomini della Polizia ferroviaria stanno estendendo gli accertamenti anche ad altri episodi di furto e tentato furto di rame registrati negli ultimi giorni lungo la stessa linea, nel tentativo di verificare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e individuare i responsabili.