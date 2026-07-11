Tropea, Chaplin Accademia Navale Livorno in porto fino a lunedì 13: Sindaco riceve in Comune comandante Fregata che si complimenta per attività e strategie

Fino a lunedì 13 la barca da crociera Chaplin dell’Accademia Navale di Livorno, definita uno yacht di classe dal suo progettista Carlo Sciarelli, notoriamente una delle più belle realizzazioni di Sangermani negli anni Settanta, resterà nel Porto di Tropea con a bordo le terze e quarte classi dell’Accademia, prima di proseguire la sua crociera nel Mediterraneo, toccando Palermo dopo Tropea e proseguendo poi per la Spagna e Malta.

Lo riferisce il Sindaco Giovanni Macrì che nella mattinata odierna (sabato 11) ha ricevuto in Comune il Capitano di Fregata Gian Luigi Cantini accompagnato dal luogotenente Giuseppe Durante, comandante del Loca Mare di Tropea.

Nel corso dell’incontro molto cordiale, Cantini che ha consegnato al Primo Cittadino il cappellino ufficiale Sport Velico Chaplin, si è detto molto meravigliato della bellezza straordinaria della Città e del suo patrimonio identitario e naturale, da Santa Maria dell’Isola all’atmosfera autentica del borgo.

È stato espresso grande apprezzamento, da parte degli autorevoli ospiti, per il metodo di lavoro complessivo che si sta portando avanti in tutte le direzioni, tanto per continuare ad internazionalizzare l’immagine dei Tropea, quanto per continuare ad elevare con equilibrio servizi e standard di qualità della destinazione turistica, sia per l’ospite che per i residenti.

Il Sindaco ha ringraziato il Capitano di Fregata Cantini ed il Luogotenente Durante per la graditissima visita nella Casa Comunale, sottolineando la confermata attenzione della Marina Militare per Tropea, fatto che – ha detto Macrì – ci inorgoglisce e può essere certamente annoverata tra le attestazioni più importanti, preziose ed anche eleganti, proprio come la Chaplin nel nostro Porto, che continuano ad arrivarci.