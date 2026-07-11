Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro

Il Catanzaro ha scelto Giorgio Gorgone come nuovo allenatore della prima squadra. La società giallorossa ha ufficializzato l’accordo con il tecnico romano, che ha firmato un contratto biennale e sarà alla guida della formazione calabrese nel prossimo campionato di Serie B.

Per Gorgone si tratta di una nuova tappa in un percorso iniziato dopo il ritiro dall’attività agonistica. Prima di assumere incarichi da primo allenatore, ha ricoperto il ruolo di vice in diverse realtà del calcio professionistico, tra cui Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo, accumulando un’importante esperienza tecnica.

Successivamente ha esordito alla guida di una prima squadra sulla panchina della Lucchese, in Serie C. Nell’ultima stagione, invece, è approdato al Pescara, dove da novembre ha diretto la squadra nel campionato cadetto.

Ad affiancarlo nella nuova avventura in Calabria ci sarà uno staff di fiducia composto dal viceallenatore Emiliano Testini, dal preparatore atletico Patrizio Ianni e dai collaboratori tecnici Giorgio Santarelli e Simone Angeli.

Gorgone raccoglie il testimone di Alberto Aquilani, protagonista dell’ultima stagione del Catanzaro culminata con una brillante corsa che ha visto i giallorossi sfiorare la promozione in Serie A.

L’esordio ufficiale davanti ai media del nuovo tecnico è fissato per lunedì 13 luglio, giorno in cui il club presenterà il proprio allenatore nel corso di una conferenza stampa.