Pianicello si mette in gioco: arriva la caccia al tesoro che racconta Catanzaro tra memoria e culture

Per una sera Pianicello non sarà soltanto un quartiere da attraversare, ma una storia tutta da scoprire. Vicoli, piazze e luoghi della memoria diventeranno le tappe di una grande mappa del tesoro fatta di indizi, parole, racconti e incontri tra culture diverse.

È questa l’idea alla base della Caccia al Tesoro Multiculturale, in programma giovedì 16 luglio, in occasione dei festeggiamenti per San Vitaliano patrono di Catanzaro, nell’ambito del progetto Catanzaro Movie Theater (promosso con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Catanzaro e con la collaborazione del Comitato Santa Maria di Mezzogiorno – Pianicello, di Cara Catanzaro e di Catanzaro per… APS),

Un gioco aperto a tutti, gratuito, ma soprattutto un’occasione per vivere il quartiere in modo nuovo: non semplicemente passando per le sue strade, ma fermandosi ad ascoltare, osservare e conoscere. Le squadre partecipanti saranno chiamate a seguire un percorso a tappe, risolvere enigmi, superare piccole prove e scoprire parole provenienti da lingue e culture diverse.

Saranno otto le squadre coinvolte, ciascuna composta da cinque partecipanti. Ma al di là della competizione, l’obiettivo è quello di creare un momento di comunità, capace di mettere insieme generazioni, esperienze e storie differenti.

«L’idea nasce dal desiderio di far vivere un quartiere attraverso le persone – spiega Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro -. Spesso attraversiamo i luoghi della nostra città senza avere il tempo di conoscerli davvero. Con questa iniziativa vogliamo invitare cittadini e visitatori a guardare Pianicello con occhi diversi, riscoprendone la bellezza, la memoria e il patrimonio umano».

Per Passafaro la dimensione multiculturale non significa perdere la propria identità, ma rafforzarla attraverso il confronto. «Conoscere altre culture ci aiuta anche a capire meglio chi siamo. La vera apertura nasce quando sappiamo raccontare le nostre radici e allo stesso tempo siamo curiosi verso quelle degli altri. È questo lo spirito con cui abbiamo immaginato la caccia al tesoro: un gioco, certo, ma anche un modo per creare relazioni».

La serata vuole infatti essere molto più di una semplice gara. Un’occasione per riappropriarsi degli spazi cittadini, incontrare nuove persone e costruire quel senso di comunità che spesso è il vero patrimonio dei quartieri.

Alla squadra vincitrice sarà assegnato un premio speciale: una cena da condividere insieme. Un riconoscimento simbolico che racchiude il senso dell’iniziativa: il tesoro più importante sarà proprio il tempo trascorso insieme.

L’appuntamento è fissato per il 16 luglio a Pianicello, Catanzaro. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: saranno otto le squadre ammesse, composte da cinque persone ciascuna.