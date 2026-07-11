US Isola Capo Rizzuto, parte il nuovo corso: Sindaco e Assessore presentano il Presidente Piscitelli in Sala Consiliare

Si è tenuta venerdì 10 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto, la presentazione ufficiale del nuovo corso della U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 FC. L’incontro, aperto dal saluto di Don Francesco Gentile, si è svolto alla presenza del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, dell’Assessore Gaetano Muto, delle istituzioni, dei rappresentanti del territorio e di diversi appassionati vicini ai colori giallorossi. Nel corso della conferenza è stata ufficializzata la nuova composizione societaria. Il ruolo di Presidente sarà ricoperto da Francesco Piscitelli. Al suo fianco, in qualità di Vice Presidenti, ci saranno Gaspare Cavaliere e Alessandro Luigi Gentile. Completano l’organigramma Antonio Franco, nel ruolo ormai storico Segretario che ricopre da circa 15 anni, e Pasquale Calabretta, nel ruolo di Tesoriere che torna in giallorosso dopo alcuni anni. Fanno inoltre parte della compagine societaria Domenico Muraca, Anselmo Rizzo, Pietro Astorino, Eugenio Varca, Giuseppe Codamo, Francesco Ruggiero, Rocco Bruno, Fortunato Friio e Antonio Muraca. A comunicare ai presenti il nome del nuovo Presidente è stato l’Assessore Gaetano Muto, che nel suo intervento ha voluto ricordare l’importanza storica della società, sottolineando come questo sia il sessantesimo anno dalla nascita del calcio isolitano. Un anniversario significativo, che richiama alla memoria i tanti dirigenti, calciatori e appassionati che nel corso degli anni hanno scritto pagine importanti della storia sportiva di Isola Capo Rizzuto.

Lo stesso Assessore Muto ha evidenziato l’impegno e la volontà dei nuovi soci di avviare un progetto serio, solido e duraturo, ringraziando inoltre la società uscente per il lavoro svolto. A tal proposito è intervenuto l’ormai ex Presidente Enrico Comito, che ha rivolto i propri auguri alla nuova società e ha ringraziato Isola Capo Rizzuto per quanto vissuto in questi due anni alla guida del club.

Nel suo primo intervento da Presidente, Francesco Piscitelli ha sottolineato come quello di oggi rappresenti soltanto un punto di partenza. Il neo Presidente ha ribadito la volontà di costruire un progetto aperto, partecipato e capace di coinvolgere l’intera comunità, chiedendo maggiore collaborazione soprattutto ai giovani. Sulla stessa linea il Vice Presidente Alessandro Luigi Gentile, che ha rafforzato le parole del Presidente ricordando come la squadra rappresenti un patrimonio di tutta la comunità. Per questo, ognuno può contribuire alla crescita del progetto, anche semplicemente attraverso la presenza allo stadio e il sostegno ai colori giallorossi.

Il Vice Presidente Gaspare Cavaliere ha invece posto l’accento sul valore della storia del club, spiegando come sia stata proprio questa la prima cosa a cui ha pensato quando l’Assessore Gaetano Muto gli ha chiesto una mano per costruire una nuova società. Un percorso che all’inizio sembrava difficile, quasi impossibile, ma che passo dopo passo ha portato alla creazione di qualcosa di importante, unendo la parte sana di Isola Capo Rizzuto e imprenditori che amano profondamente il proprio territorio.

A chiudere l’incontro è stato il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha ricordato i tanti momenti calcistici vissuti negli ultimi anni, tra gioie e difficoltà, sottolineando come Isola Capo Rizzuto sia sempre riuscita a rialzarsi in maniera straordinaria grazie alla volontà, alla forza e alla passione di imprenditori, cittadini e tifosi. Il Sindaco si è infine complimentata con la nuova società, evidenziando come essa rappresenti una realtà capace di unire energie importanti del territorio.