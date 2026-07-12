Cosenza: da domani cambiano sede Protocollo, URP, Albo Pretorio, Messi Comunali e Atti giudiziari: tutti i servizi saranno operativi in Piazza Giacomo Mancini

Il Settore 2 – Servizi Demografici, Elettorale, Protocollo e URP informa la cittadinanza che, a partire da domani, lunedì 13 luglio, alcuni uffici comunali saranno operativi nella nuova sede dei Servizi Demografici, in Piazza Giacomo Mancini n. 33.

In particolare, il trasferimento riguarda i seguenti servizi:

Protocollo;

Messi Comunali – Notifiche;

Albo Pretorio;

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);

Ufficio Atti giudiziari/esattoriali.

I cittadini che avranno necessità di usufruire dei servizi sopra indicati dovranno, pertanto, recarsi presso la sede dei Servizi Demografici di Piazza Giacomo Mancini n. 33, dove gli uffici saranno regolarmente operativi a decorrere da lunedì 13 luglio e aperti al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9 alle ore 12.

L’Amministrazione comunale invita l’utenza a tenere conto della nuova ubicazione degli uffici per agevolare l’accesso ai servizi ed evitare eventuali disagi.