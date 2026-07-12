Campagna “Io obietto alla guerra”, il Sindaco Franz Caruso: “Cosenza rafforzerà il proprio impegno per la pace”. La proposta sarà portata all’attenzione della Giunta comunale

Il Comune di Cosenza avvierà il percorso istituzionale per l’adesione alla campagna nazionale “R1PUD1A 2026 – Io obietto alla guerra”, promossa da Emergency. La proposta sarà sottoposta all’esame della Giunta comunale personalmente dal sindaco Franz Caruso per la successiva approvazione della relativa deliberazione.

“La pace – afferma Franz Caruso – non può rimanere un principio solennemente affermato dalla nostra Costituzione, ma deve tradursi in un impegno quotidiano delle istituzioni, chiamate a promuovere la cultura del dialogo, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. Sottoporrò, pertanto, all’esame della Giunta comunale la proposta di adesione del Comune di Cosenza alla campagna “R1PUD1A 2026 – Io obietto alla guerra”, affinché anche la nostra città possa dare un segnale concreto a sostegno dei valori della pace e della nonviolenza. Ritengo che gli enti locali abbiano il dovere di contribuire alla formazione di una coscienza civile sempre più orientata al rifiuto della guerra e alla costruzione di una convivenza fondata sulla cooperazione tra i popoli, sul dialogo e sulla responsabilità delle nuove generazioni. Cosenza intende fare la propria parte, confermando una tradizione di attenzione ai temi della pace e della difesa dei principi costituzionali”.

L’adesione consentirà all’Amministrazione comunale di promuovere un’azione di sensibilizzazione rivolta ai giovani e alla cittadinanza sui temi della pace e della nonviolenza, valorizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento in materia di obiezione di coscienza nell’eventualità del ripristino del servizio militare.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Amministrazione comunale intende rafforzare per sostenere politiche di educazione alla pace, alla cittadinanza attiva e alla convivenza democratica, confermando il ruolo degli enti locali nella promozione dei valori costituzionali e della solidarietà tra i popoli.