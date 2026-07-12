Cosenza: convocato il Consiglio comunale per il 14 luglio in prima convocazione. Diversi i punti posti all’ordine del giorno

Il Presidente Giuseppe Mazzuca ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per mercoledì 14 luglio 2026, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare del terzo piano di Palazzo di Città.
Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno:
- Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2026-2029. Fissazione del relativo compenso.
- Realizzazione di un fabbricato residenziale multipiano in un’area ricadente in Zona Territoriale Omogenea B5, delimitata dalle sedi stradali di Via P. Borsellino e via R. Chinnici. Variante al Permesso di Costruire N. 3 del 20/04/2026 rilasciato a seguito dell’approvazione dello schema di convenzione con Delibera di Consiglio Comunale N° 31 del 29/07/2025 “. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 28-bis. “Permesso di costruire convenzionato” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Realizzazione di un fabbricato direzionale-residenziale in un’area ricadente in Zona Territoriale Omogenea F3, lungo via Giovanni e Francesca Falcone Via Alessandro Lupinacci. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 28-bis. “Permesso di costruire convenzionato” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Adozione Regolamento Comunale per la “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”.
- Dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza; (rinvio dal CC. del 29.4.2026).
- Gestione servizio integrato Decoro Urbano – discussione – richiesta convocazione CC – minoranza.
- Mozione avente ad oggetto “Adesione del Comune di Cosenza al progetto nazionale “Biofear” per la promozione della depavimentazione urbana del verde pubblico e del benessere ambientale”, presentata dalla consigliera Bresciani in data 22.06.2026.
- Mozione avente ad oggetto “Adesione alla Campagna “Italia, ripensaci” promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica e adesione dall’ICAN Cities Appeal promosso dalla International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Premio Nobel per la Pace 2017 – presentata dalla consigliera Bresciani