“La ricerca della verità è più preziosa del suo possesso” - Albert Einstein
HomeCalabriaCosenzaMiss Italia Calabria incorona Miss Hotel Bisanzio Resort 2026
CalabriaCosenza

Miss Italia Calabria incorona Miss Hotel Bisanzio Resort 2026

È stato l’Hotel Bisanzio Resort, nella suggestiva cornice di Località Piana dei Venti a Corigliano-Rossano, ad aver accolto la seconda tappa di Miss Italia Calabria 2026, nell’ambito dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

A conquistare la fascia di Miss Hotel Bisanzio Resort 2026 è stata Maria Teresa Guarascio di Montalto Uffugo, che con questa vittoria compie un importante passo avanti nel suo percorso verso il sogno della finalissima regionale. Seconda classificata, con la fascia di Miss Givova, è Maria Rosaria Sapia di San Marco Argentano. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, è Sofia Mancuso di Borgia. Quarta classificata è Alessandra Romano di Cassano allo Ionio. Quinta classificata è Aurora Spina di Cassano allo Ionio. Sesta classificata è Diana Parlongo di Reggio Calabria.

La serata ha saputo coniugare glamour e spettacolo, trasformando questa incantevole struttura immersa nel verde in un palcoscenico capace di esaltare talento, raffinatezza e personalità delle concorrenti. Un resort immerso in un bosco che regala silenzio, aria pura e un contatto autentico con la natura, impreziosito dalla straordinaria vista sul Golfo della Sibaritide, dove il mare si perde all’orizzonte. Un contesto ideale per ospitare un evento che celebra la bellezza in tutte le sue forme e racconta, attraverso il viaggio di Miss Italia Calabria, il valore dei territori e delle eccellenze regionali.

Alla guida della macchina organizzativa di Miss Italia Calabria ci sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, protagonisti da 12 anni di un percorso che ha saputo consolidare il concorso sul territorio regionale. «Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a rinnovarci anno dopo anno, insieme allo staff nazionale, ai partner e a tutto il nostro team, che con passione e dedizione rendono possibile questo straordinario progetto. Un ringraziamento sentito va a Carlomagno Auto, da anni al fianco del nostro percorso e delle miss durante tutto il tour calabrese. Grazie anche ai media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, e al pubblico che ci segue con entusiasmo sempre crescente, così come alla community social, sempre più partecipe e coinvolta. Ringraziamo Maria Zampelli e tutto lo staff dell’Hotel Bisanzio Resort per averci accolto con grande ospitalità per il secondo anno consecutivo. In questa occasione abbiamo avuto anche il piacere di inaugurare un’altra ala di questa splendida struttura. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze della nostra Regione, i territori e le location che rendono unica la Calabria. Un grazie speciale va ai giurati per il loro prezioso contributo. Ma il ringraziamento più grande è rivolto alle aspiranti miss che scelgono di mettersi in gioco e alle loro famiglie: Miss Italia è una vera palestra di vita, un’esperienza capace di formare, arricchire e trasformarsi in un trampolino di lancio. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it. Sarà un’estate ricca di grandi opportunità».

Un viaggio nel tempo, un’esplosione di energia e un nuovo modo di raccontare la bellezza: l’edizione 2026 di Miss Italia Calabria cambia volto e sceglie di lasciarsi ispirare dall’universo iconico degli anni ’90, un decennio entrato nell’immaginario collettivo per il suo stile inconfondibile, la sua musica, i suoi colori e quella leggerezza capace ancora oggi di emozionare. Sul palco prende vita un format completamente rinnovato, dove suggestioni retrò e linguaggi contemporanei si incontrano dando forma a uno spettacolo dinamico, coinvolgente e ricco di richiami alla cultura pop di un’epoca indimenticabile. Una scelta artistica precisa, affidata alla visione di Linda Suriano, che firma la direzione artistica. A condurre la serata sono state Larissa Volpentesta e la stessa Linda Suriano, protagoniste di una conduzione capace di accompagnare il pubblico dentro le diverse sfumature dello show.

Miss Italia Calabria si conferma così molto più di una competizione: è un’esperienza che mette al centro le ragazze, le loro storie e il loro percorso di crescita. Ogni uscita sul palco, dal body istituzionale agli eleganti abiti da sera, diventa un momento per esprimere personalità, sogni e aspirazioni, dimostrando che la vera bellezza nasce dall’incontro tra eleganza, carattere e autenticità. A impreziosire la serata hanno contribuito le coreografie curate da Lia Molinaro, insieme alla performance della ballerina Lorenza Stamati che ha coinvolto anche le concorrenti nella realizzazione della sigla. L’esibizione della band “I freschi di zona” ha trascinato il pubblico in un’atmosfera di festa, musica e condivisione.

Maria Zampelli, cotitolare dell’Hotel Bisanzio Resort: «Vedere la nostra location così piena, in una serata tanto importante, è per noi motivo di grande orgoglio. Il Bisanzio non è semplicemente un hotel: è un progetto nato dal desiderio di creare un luogo in cui natura e ospitalità convivano in perfetta armonia, valorizzando la straordinaria bellezza del territorio che lo circonda. Ogni dettaglio di questa struttura è stato pensato per offrire un’esperienza autentica, capace di far sentire ogni ospite come a casa, immerso in un contesto naturale unico. Siamo circondati da un bosco che regala silenzio, aria pura e un contatto genuino con la natura, impreziosito da uno scenario mozzafiato sul Golfo della Sibaritide, dove il mare si fonde con l’orizzonte. Aver ospitato le selezioni di un concorso prestigioso come Miss Italia rappresenta per noi un grande onore e un bel traguardo. È la conferma che questa struttura può essere il palcoscenico ideale per eventi di grande rilievo. Desidero ringraziare gli organizzatori di questa splendida manifestazione per aver creduto nel Bisanzio e aver scelto la nostra struttura. Un sentito grazie va anche allo staff che ha lavorato con professionalità; alle splendide concorrenti e alle loro famiglie».

A decretare la vincitrice della seconda tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Annarita Restuccia (Gioielleria Restuccia, Miluna), Natascia Callegaro (titolare di Natascia Callegaro Hair&Spa), Dora Mauro (avvocato), Ivana Costa (odontoiatra), Deborah Ferraina (avvocato), Renato Coria (dipendente Tim), Annamaria Capalbo (avvocato), Annalisa Serrago (consulente).

Al momento della proclamazione, la nuova Miss Hotel Bisanzio Resort 2026, Maria Teresa Guarascio, ha dichiarato con entusiasmo: «Non mi aspettavo di vincere già alla seconda tappa. Sono davvero felicissima. Ho deciso di intraprendere questa esperienza perché sognavo di partecipare a Miss Italia fin da bambina. Per me è un’occasione per mettermi in gioco e dimostrare a me stessa quanto valgo».

Il tour proseguirà con numerose tappe che attraverseranno borghi, piazze e luoghi simbolo della Regione, dando vita a un percorso itinerante sempre più ricco e coinvolgente. Appuntamento dopo appuntamento, il progetto offre al pubblico l’opportunità di riscoprire il fascino di una Calabria accogliente e profondamente legata alle proprie tradizioni. I prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono il 12 luglio a Cassano allo Ionio, presso La cascina degli agrumi; il 16 luglio a Carolei; il 17 luglio a Mangone; il 18 luglio a Cetraro, presso il Soqquadro; e il 19 luglio a Melissa, presso il Grand Hotel Balestrieri.

Articolo PrecedenteCosenza: convocato il Consiglio comunale per il 14 luglio in prima convocazione. Diversi i punti posti all’ordine del giorno
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Lions Club Catanzaro Host, Pietro Siragusa raccoglie il testimone di Vincenzo Gallo: “Servire è la nostra direzione”

Cosenza: i prossimi appuntamenti di Aperinchiostro

Cosenza: convocato il Consiglio comunale per il 14 luglio in prima convocazione. Diversi i punti posti all’ordine del giorno

Festival delle Invasioni, conto alla rovescia: il 14 luglio la presentazione del cartellone

Campagna “Io obietto alla guerra”, il Sindaco Franz Caruso: “Cosenza rafforzerà il proprio impegno per la pace”. La proposta sarà portata all’attenzione della Giunta...

QuBa Libre. A Bovalino un viaggio in musica tra le melodie della tradizione occitana

Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione

Cosenza: da domani cambiano sede Protocollo, URP, Albo Pretorio, Messi Comunali e Atti giudiziari: tutti i servizi saranno operativi in Piazza Giacomo Mancini

Impianti sportivi, Latella: “Cannizzaro prosegua il grande lavoro di restyling su Granillo e PalaCalafiore portato avanti dall’Amministrazione in questi anni con investimenti da 7...

Goletta Verde in navigazione sullo stretto di Messina per ribadire il suo No al Ponte

Parghelia, l’estate 2026 si accende tra cultura, mare e tradizioni: un cartellone di eventi che celebra la Costa degli Dei

Dal catenaccio al gegenpressing: l’evoluzione tattica nel calcio europeo

Il 15 luglio a Cosenza appuntamento con Opera in Me 2026

Reggina: lavori senza sosta al “Granillo” in attesa di Lotito

Barbuto (M5S) sbotta sulla risposta della Regione per l’Oncologia di Crotone: “Risposta approssimativa e sconcertante. Occhiuto venga a vedere di persona il disastro”

Casali del Manco: terza edizione della “Festa del Giardino dei Gelsi”

Mattia Pio Luppino & Benedetta Leonello sono i nuovi Vice Campioni Italiani 2026 nella Combinata Danze Standard e Latine – Youth Classe A

Bandiera Verde 2026: il Comune di Crosia conferma il riconoscimento dedicato alle spiagge a misura di bambino e famiglia

Lamezia Terme lancia il cartellone estivo «E-State Insieme 2026»: una programmazione partecipata e “in fieri” aperta a tutte le realtà del territorio

Melissa bandiera verde anche nel 2026

US Isola Capo Rizzuto, parte il nuovo corso: Sindaco e Assessore presentano il Presidente Piscitelli in Sala Consiliare

Pianicello si mette in gioco: arriva la caccia al tesoro che racconta Catanzaro tra memoria e culture

Da Castrovillari ad Auschwitz. Il viaggio della memoria degli studenti dell’IIS “Fermi Pitagora Calvosa”

Danneggiata sede Potere al Popolo, vicinanza del Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro

Le porte del Comitato provinciale CSEN di Catanzaro si aprono per ascoltare la voce dei più fragili

L’Azienda Agricola Iannibelli premiata nel 𝗫𝗫𝗜𝑽 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗘𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼”

ZTL, Damiano Covelli replica alle opposizioni: “Solo propaganda. L’amministrazione agisce con trasparenza e serietà, loro dimenticano il passato”

Reggio: ultimi giorni per visitare la mostra “DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica”

Tropea, Chaplin Accademia Navale Livorno in porto fino a lunedì 13: Sindaco riceve in Comune comandante Fregata che si complimenta per attività e strategie

Lea, il consigliere regionale Bruno (Tridico Presidente): “Calabria ultima. La propaganda non cancella i numeri”

Peperoncino Jazz: una strepitosa edizione per festeggiare le nozze d’argento. Partenza stasera da Castrovillari con i leggendari The Yellowjackets

Furti di rame sulla rete ferroviaria, proseguono le indagini della polizia lungo la Tirrenica cosentina

Commissariamento sanità e Lea, Campana: “La Calabria è guarita o è ultima? Il Governo e Occhiuto si smentiscono da soli”

Sicurezza, raffica di misure preventive a Crotone: 72 provvedimenti in due mesi contro soggetti ritenuti pericolosi

“Cerisano Factory”, il borgo che diventa laboratorio di futuro: da lunedì l’alta formazione che porta i linguaggi del teatro, della musica, della comunicazione e...

Premio “Giuseppe Berto”, scelti i cinque finalisti: il vincitore sarà proclamato a Capo Vaticano

Nasce la Carta di Calabria: da Corigliano-Rossano il patto nazionale per il futuro dell’olivicoltura italiana

Reggio Calabria, la storica reunion dopo sessant’anni: gli ex compagni delle elementari si ritrovano

Kalabria Eco Fest, al via la sesta edizione: quattro giorni tra natura, cultura, musica e sostenibilità

Tonno Callipo Volley, Pisoni: “Vibo è il posto giusto per trovare continuità”

Rissa sul lungomare di Crotone, padre e figlio finiscono in carcere: aggravate le misure cautelari

A Praia a Mare (CS) la Poule Scudetto di Beach Soccer gioca al fianco di Plastic Free

Comune di Reggio Calabria, Cisl FP: “Sospensione PIAO atto dovuto. Positivo lo sblocco e il pagamento immediato del salario accessorio 2025, ma serve chiarezza...

Controlli della Regione sui fondi per il sociale: verifiche negli Ambiti territoriali, si parte da Castrovillari

Celico, grande successo per la seconda edizione de “La Fattoria dei Sorrisi”

Fedeli colti da malore durante la messa nel Vibonese: il caso alimenta interrogativi

Sanità, Palaia: “I dati smentiscono la propaganda di Occhiuto. La Calabria è ancora lontana da una vera ripresa”

San Giovanni in Fiore, i consiglieri di opposizione denunciano “la farsa del sindaco” e lo richiamano alle sue responsabilità: “Basta, ora Barile governi”

A Torre Sant’Antonio il cinema italiano diventa racconto: Antonio Ludovico presenta C’era una volta in Italia

L’Avvocato e criminologa Rita Tulelli protagonista della Rassegna culturale “Abbracciamo la Cultura”

Premio Berto 2026: scelta la cinquina finalista

Catanzaro Pride entra nel vivo: martedì 14 luglio il programma completo verso la parata dell’8 agosto

“Coltivare la cittadinanza, proteggere la fragilità. La sinergia tra i valori italiani e la missione dell’Unicef”: incontro promosso dal Comitato Unicef di Cosenza

Il bianco, il nero, l’orizzonte: la grammatica compositiva di “Geografie possibili” a Catanzaro

Va in archivio la seconda edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale” promosso dai giovani imprenditori reggini...

In partenza Kalabria Eco Fest: dal 16 al 19 luglio simposi, musica e laboratori nel Bosco della Gigliara

​Il tempo vissuto, condiviso, ritrovato: si conclude la prima edizione di Altrove Festival – Ozio Jonico​

Il Comune di Catanzaro aderisce alla campagna “R1PUD1A 2026” di Emergency accogliendo l’appello “Io obietto la guerra”

L’edificio dell’Istituto delle suore della carità passa al Comune di Vibo Valentia. Il sindaco: “Un’operazione di grande interesse per il patrimonio ed i servizi...

Parte la sesta edizione delle “Camminate dell’antica Sila – dalla Sila badiale alla regia Sila”

Shadows of Passage in mostra con TROPEArte: Accademia degli Archi

Nesci (FdI): “L’arrivo d 139 nuovi poliziotti in Calabria segna cambio di passo da parte del Governo Meloni”

Trasporti, Celiberto: “Dalla Regione Calabria risposte concrete. Grazie al presidente Occhiuto e all’assessore Gallo per gli straordinari risultati sulla ferrovia jonica”

Petilia Policastro (KR), l’11 luglio diritti umani e scuola: Romano Pesavento (CNDDU) alla cerimonia dei diplomi

Bene Comune sugli idonei calabresi, Falsetta ad Occhiuto: “Grazie presidente per quanto fatto finora. Ora con gli idonei ponga il sigillo alla sua eredità...

Trasporti, importanti novità per Sibari: tornano i collegamenti ferroviari e arriva il “Treno della Magna Graecia”. La soddisfazione del sindaco di Cassano all’Ionio Iacobini

Nuovi agenti in Calabria, i sindacati di polizia: “Un segnale concreto per rafforzare la sicurezza”

UCSN Calabria Cinofili, al via a Olivadi il servizio sperimentale e pilota di bonifica preventiva antincendio con unità cinofile specializzate

“Fipav Cup 2026 – Men Elite”, Reggio si appresta ad ospitare l’Italvolley: presentato il programma dell’evento internazionale

Irto attacca il centrodestra: “Basta nuove poltrone, la priorità è risolvere i problemi della sanità”

Coalizione progressista Vibo Valentia: “Riconfermata validità dell’alleanza”

Laino Borgo, ritorna la Gran Fondo dei Bruzi: le due ruote per promuovere il territorio

Monasterace, ritorna il campo estivo WWF Summer Wild: due settimane di giochi, mare, scienza

Vibonese, in arrivo le convenzioni per 19 milioni di euro destinati ai Comuni: Mangialavori annuncia la firma del 22 luglio

“La stampa di prigionia”, sabato 11 nel Salotto Diffuso di Vakarici si presenta il libro del prof. Ferraro. Il Sindaco: “Contributo importante per conoscere...

Polizia di Stato, ad agosto arriveranno 139 agenti in Calabria. Ferro: “Investimento concreto per la sicurezza”

Università della Calabria, presentazione offerta formativa 2026/2027 Master e Corsi di alta formazione erogati dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche

Supporters Trust Viola, partecipazione e nuovi progetti: l’assemblea rilancia il sostegno ai colori neroarancio

Reggio, la memoria del giudice Scopelliti diventa futuro: premiate le eccellenze calabresi

Belvedere Marittimo (Cs), dal 1° ottobre il porta a porta arriva in tutte le contrade

Lea, Miserendino: “Dal 2020 al 2024 Calabria cresce di 59,7 punti, miglior incremento a livello nazionale”

Cosenza, ZTL: da domani 11 luglio entrano in funzione i varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi

L’ex consigliere regionale Claudio Parente assolto dalle accuse di corruzione e peculato

Operazione “Pensierino”: la Corte d’Appello di Reggio Calabria assolve il finanziere Cosimo Roberto Spanti

Iconic Film Fest torna a San Nicola Arcella: dal 22 al 25 luglio cinema, ospiti e cultura sulla Riviera dei Cedri

Assalti ai bancomat nella Piana di Gioia Tauro, la FABI lancia l’allarme sicurezza

Sanità, Barbuto (M5S): “Case e Ospedali di Comunità rischiano di essere scatole vuote. Occhiuto chiarisca tempi e assunzioni”

Cosenza, un milione di euro per riqualificare Piazza Skanderbeg: approvato il progetto di indirizzo

AMACO in liquidazione, il Consorzio Valle Crati apre alla gestione del trasporto pubblico locale

‘Ndrangheta, pentito racconta gli affari dei clan tra Torino e Sud America

Ferrovie, CISL Calabria: “Chiarezza sui disagi e Alta Velocità Vera”

Gran Festival della Pizza, a Casali del Manco torna l’appuntamento che racconta la Calabria attraverso il gusto

Musica sulla terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria: al via la rassegna per “Fontana Ferma”

Foce del Crati promossa dai dati: acque in equilibrio e alta qualità ecologica

Sanità, il Pd Calabria sull’ultimo monitoraggio Lea: “Basta propaganda, certificato il fallimento della destra”

Nasce Osserva Calabria, l’Osservatorio di Confesercenti Calabria

Catanzaro, Capellupo: “Le ragioni del mio voto a favore della mozione sul presidio ospedaliero ‘Pugliese-Ciaccio'”

Stabilizzazione dei TIS, il Sindaco Franz Caruso: “E’ oggi una giornata storica in cui viene sconfitta la precarietà a beneficio della dignità e del...

Sasà Calabrese apre l’estate culturale di Cirella

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook