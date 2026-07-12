Cosenza: i prossimi appuntamenti di Aperinchiostro

Dopo il grande successo del primo incontro dello scorso 9 luglio con la musica di Angelica Perri, vi ricordiamo gli appuntamenti della prossima settimana, sempre al Museo dei Brettii e degli Enotri, con Aperinchiostro di Luglio:
– Martedì 14 Luglio, ore 19:00 | “IL DOLORE DEGLI ALTRI”
Presentazione del libro di Rosy Demarco (Castelvecchi Ed.). Dialogano con l’autrice Giuseppe Bruno e Antonella Falco. Un focus profondo sull’empatia, che prenderà vita grazie alle potenti letture teatrali dell’attrice Annalisa Insardà e alla fisarmonica di Salvatore Cauteruccio.
– Mercoledì 15 Luglio, ore 19:00 | “LA LINGUA MADRE”
Uno spettacolo unico sulla potenza e i segreti del dialetto calabrese con la voce narrante del giornalista Arcangelo Badolati, il piano jazz di Antonio Ruoppolo e le letture di Titti Mileto. Un contrasto d’avanguardia tra tradizione arcaica, inchiesta e ritmo jazz.