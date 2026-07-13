Consultorio di via Sirleto, riparte il progetto DNA: “Una vittoria dei pazienti, ora servono assunzioni e continuità”

“Come famiglie e pazienti del progetto DNA di via Sirleto e come Potere al Popolo, intendiamo esprimere la nostra soddisfazione per la ripresa delle attività ldel progetto D.N.A. del consultorio di Via Sirleto che, rammentiamo, erano state sospese, di fatto, da marzo 2026.

Per la riapertura ci sono volute tante richieste dei pazienti ed un presidio di protesta sotto la Cittadella regionale alla quale è seguito un incontro con i responsabili della Regione Calabria.

Oggi possiamo affermare che la lotta paga, paga sempre. La rassegnazione no!

L’impegno della riapertura è stato mantenuto, come si apprende anche dalla nota stampa pubblicata dall’ A.S.P. di Catanzaro e come noi pazienti abbiamo potuto constatare nel ricevere gli appuntamenti che puntualmente verranno erogati già a partire dal mese corrente.

A questo risultato si è arrivati dopo mesi di riunioni congiunte nelle quali Potere al Popolo ha fornito gli strumenti a noi pazienti, di conoscenza su come agire in questi casi, a leggere i decreti legislativi, a informarci e rivendicare i nostri diritti, ad organizzarci per lottare fianco a fianco dal basso perché alla fine la lotta paga!

Tuttavia, la nostra mobilitazione non termina oggi. Questa è una tappa importante, ma non il traguardo.

Infatti, ciò che pretendiamo, motivo per il quale continueremo a lottare, è che il servizio presso il Consultorio di via Sirleto smetta di essere un progetto e divenga un servizio che eroga prestazioni continuative per come previsto dai livelli essenziali di assistenza. Il servizio deve erogare assistenza continua per i gravi problemi inerenti ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Infatti, la richiesta avanzata da Potere al Popolo è l’assunzione di personale a tempo indeterminato, che possa incrementare e strutturare al meglio il gruppo di lavoratori esistente tuttora nel servizio, unica strada per garantire la continuità del servizio e per consentire un risparmio di risorse finanziarie rispetto al ricorso alle prestazioni aggiuntive.

Vogliamo assunzioni e un potenziamento degli ambulatori e dei professionisti specializzati!

Per il momento apprendiamo con soddisfazione la ripresa a pieno regime del servizio D.N.A di via Sirleto, che rappresenta una piccola grande vittoria che ci spinge ancora di più a intensificare la lotta!

Siamo pronti a tornare nelle piazze, sotto i palazzi del potere e ovunque sarà necessario. Continueremo a lottare finché il diritto alla cura non sarà garantito pienamente e finché chi lavora nella sanità pubblica non vedrà riconosciuta la dignità che merita.

Perché la salute non è un privilegio. È un diritto. E i diritti si conquistano e si difendono lottando.

Le/i pazienti e le loro famiglie del progetto DNA – via Sirleto”.

E’ quanto si legge in un comunicato di Potere al Popolo -Catanzaro.