Sicurezza in Calabria, Falsetta plaude all’arrivo di 139 nuovi agenti: “Un investimento strategico per la legalità”

“Come Presidente dell’Associazione “Bene Comune”, impegnata attivamente nella crescita sociale e civile del territorio e nel presidio della legalità, e che promuove al contempo il riconoscimento istituzionale di quanti operano quotidianamente a favore del bene comune, mi preme esprimere il mio convinto plauso, unendomi a quello già espresso dai segretari generali provinciali di Catanzaro del Siulp, Sap e Fsp Polizia di Stato, per l’efficace e mirata azione ministeriale promossa dal Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che si concretizzerà nel prossimo mese di agosto con l’assegnazione di 139 nuovi agenti della Polizia di Stato alle Questure, con un focus sui Commissariati della Calabria”.

Così in una nota Filomena Falsetta.

“Questo sensibile incremento del personale non rappresenta soltanto una risposta tecnica alle storiche necessità operative, ma configura un investimento strategico di straordinario valore istituzionale.

Il potenziamento della presenza dello Stato, orientato in modo significativo verso i Commissariati, assume un valore profondo sotto molteplici aspetti, tra cui il consolidamento dei presidi di legalità e il rinnovato patto di fiducia istituzionale.

La scelta di rinforzare i Commissariati, primi presidi di legalità nelle aree periferiche e provinciali, oltre ad incidere direttamente sulla vita quotidiana delle comunità locali, dimostra, infatti, che le istanze e le vulnerabilità delle diverse province vengono ascoltate ai massimi livelli governativi, trasformando le legittime aspettative della cittadinanza in certezze operative.

La costante attenzione dell’Onorevole Ferro, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche della nostra regione, conferma, dunque, il valore di un’azione ministeriale attenta, lungimirante e costantemente orientata alla valorizzazione della sicurezza, intesa non solo come priorità, ma come autentico bene comune” – conclude.