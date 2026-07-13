Roccella Jonica modello di sostenibilità: al via il ciclo estivo di Giornate Ecologiche per la raccolta degli abiti usati

Il Comune di Roccella Jonica conferma la propria vocazione alla tutela ambientale e alla sostenibilità. Grazie alla consolidata sensibilità della cittadinanza, da sempre attenta a una corretta e scrupolosa differenziazione dei rifiuti, la comunità roccellese si distingue per gli eccellenti risultati conseguiti nella raccolta differenziata, sia nell’ultimo anno sia nelle precedenti annualità. Un percorso virtuoso che testimonia l’efficacia della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini.

In tale contesto, l’Assessorato all’Ambiente, guidato dall’Assessore Fabrizio Chiefari, rinnova l’impegno del territorio promuovendo un ciclo di iniziative dedicate all’economia circolare. In collaborazione con la società Città Pulita snc, gestore del servizio di raccolta, sono state programmate due giornate ecologiche straordinarie per il conferimento degli abiti usati e dei prodotti tessili.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Area Mercato di Roccella Jonica, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, nelle seguenti date:

Venerdì 24 luglio 2026

Lunedì 24 agosto 2026

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo strategico del recupero tessile. La filiera opera secondo procedure rapide e trasparenti: i materiali raccolti vengono sottoposti a una selezione accurata; i capi in buono stato sono igienizzati e destinati ai circuiti del riuso, mentre i tessuti non più utilizzabili vengono sfilacciati e trasformati in nuove fibre o materiali ecoisolanti per l’industria. Tale processo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, limitando l’impiego di materie prime vergini e le emissioni di CO₂.

Per garantire il decoro urbano e l’ordine pubblico durante il periodo di maggiore afflusso turistico, l’Amministrazione Comunale ha disposto il trasferimento temporaneo dei cassonetti stradali dedicati alla raccolta degli indumenti. Per tutta la stagione estiva, i contenitori saranno collocati all’interno dell’Isola Ecologica Comunale, dove residenti e ospiti potranno conferire gli abiti usati nel rispetto dei consueti orari di apertura.

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato all’Ambiente invitano la cittadinanza a partecipare attivamente alle giornate ecologiche, confermando quel senso civico che ha reso Roccella Jonica un modello di sostenibilità.