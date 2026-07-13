“La ricerca della verità è più preziosa del suo possesso” - Albert Einstein
HomeCalabriaReggio CalabriaRoccella Jonica modello di sostenibilità: al via il ciclo estivo di Giornate...
CalabriaReggio Calabria

Roccella Jonica modello di sostenibilità: al via il ciclo estivo di Giornate Ecologiche per la raccolta degli abiti usati

Il Comune di Roccella Jonica conferma la propria vocazione alla tutela ambientale e alla sostenibilità. Grazie alla consolidata sensibilità della cittadinanza, da sempre attenta a una corretta e scrupolosa differenziazione dei rifiuti, la comunità roccellese si distingue per gli eccellenti risultati conseguiti nella raccolta differenziata, sia nell’ultimo anno sia nelle precedenti annualità. Un percorso virtuoso che testimonia l’efficacia della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini.

In tale contesto, l’Assessorato all’Ambiente, guidato dall’Assessore Fabrizio Chiefari, rinnova l’impegno del territorio promuovendo un ciclo di iniziative dedicate all’economia circolare. In collaborazione con la società Città Pulita snc, gestore del servizio di raccolta, sono state programmate due giornate ecologiche straordinarie per il conferimento degli abiti usati e dei prodotti tessili.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Area Mercato di Roccella Jonica, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, nelle seguenti date:

Venerdì 24 luglio 2026

Lunedì 24 agosto 2026

L’iniziativa intende valorizzare il ruolo strategico del recupero tessile. La filiera opera secondo procedure rapide e trasparenti: i materiali raccolti vengono sottoposti a una selezione accurata; i capi in buono stato sono igienizzati e destinati ai circuiti del riuso, mentre i tessuti non più utilizzabili vengono sfilacciati e trasformati in nuove fibre o materiali ecoisolanti per l’industria. Tale processo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, limitando l’impiego di materie prime vergini e le emissioni di CO₂.

Per garantire il decoro urbano e l’ordine pubblico durante il periodo di maggiore afflusso turistico, l’Amministrazione Comunale ha disposto il trasferimento temporaneo dei cassonetti stradali dedicati alla raccolta degli indumenti. Per tutta la stagione estiva, i contenitori saranno collocati all’interno dell’Isola Ecologica Comunale, dove residenti e ospiti potranno conferire gli abiti usati nel rispetto dei consueti orari di apertura.

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato all’Ambiente invitano la cittadinanza a partecipare attivamente alle giornate ecologiche, confermando quel senso civico che ha reso Roccella Jonica un modello di sostenibilità.

Articolo PrecedenteReggio Calabria, al via i festeggiamenti ad Archi Carmine: nel ricco programma il live degli EtnoSound e il musical su San Carlo Acutis
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Sicurezza in Calabria, Falsetta plaude all’arrivo di 139 nuovi agenti: “Un investimento strategico per la legalità”

Donne con disabilità e violenza di genere, domani la presentazione del progetto “Oltre – Inclusione, accesso, diritti”

Miss Italia Calabria incorona Miss Cascina degli agrumi 2026

Scomparsa Aversa, il cordoglio di FdI Calabria: “Militante capace e uomo vero”

Il Kiwanis torna a Crotone dopo oltre vent’anni: nasce il KIWANIS Pitagora Crotone

Cassano, incendio alle auto della famiglia Bloise: la maggioranza condanna l’atto intimidatorio

Consultorio di via Sirleto, riparte il progetto DNA: “Una vittoria dei pazienti, ora servono assunzioni e continuità”

Belvedere Marittimo (Cs), Giuliano Stumbo nominato commissario cittadino di Italia del Meridione

Tropea, Macrì ringrazia le Forze dell’Ordine: “Più sicurezza e meno mala movida grazie ai controlli”

Sanità calabrese, Filomena Greco (CR-IV): “Subito gli atti sul commissariamento prima della Commissione”

Reggio Calabria, al via i festeggiamenti ad Archi Carmine: nel ricco programma il live degli EtnoSound e il musical su San Carlo Acutis

Addio a Rosario Aversa, Fratelli d’Italia Calabria ricorda il dirigente: “Un esempio di militanza e dedizione”

Reggio, Gioacchino Criaco terzo ospite dei Caffè letterari del Rhegium Julii

Reggio Calabria, in arrivo 34 nuovi poliziotti: soddisfazione dei sindacati SAP, COISP e FSP

Petilia Policastro (Kr), il Liceo “Lombardi Satriani” celebra i neo diplomati: una serata di emozioni e nuovi inizi

A Catanzaro torna “Cuore Cantastorie”

San Vitaliano, Confartigianato Imprese Catanzaro porta in festa l’artigianato e le eccellenze del territorio

Cassano, la presidente del Consiglio comunale Maimone: “Ferma condanna per gli atti criminosi”

VA’ SENTIERO FEST verso il gran finale: tappa a Civita tra natura, cultura e turismo esperienziale

Ferrovie Taurensi, da Cinquefrondi parte il rilancio: proposta una metropolitana di superficie per la Piana

Reggio, Crea: “Bene lavori di manutenzione allo stadio ‘Granillo'”

“No al Ponte”: Goletta Verde espone lo striscione durante la tappa a Villa San Giovanni

Tropea sul podio delle mete più richieste dagli acquirenti stranieri. Il sindaco Macrì: “Ora la sfida è trattenere i residenti”

“Augusto, figlio di un dio”: alla Biblioteca De Nava di Reggio una conferenza sulla nascita del Principato romano

Servizio idrico integrato: il Comune di Vibo Valentia recepisce l’aumento delle tariffe

Peperoncino di Calabria IGP: la festa di un riconoscimento storico

Parghelia (VV), l’estate 2026 si accende tra cultura, mare e tradizioni: un cartellone di eventi che celebra la Costa degli Dei

Al via la XIII edizione del Lamezia International Film Festival: sei giorni di cinema, cultura e condivisione nel cuore della città

Trame torna al LIFF: il Lamezia International Film Fest dedica una sezione al Festival dei libri sulle mafie

Lions Club Catanzaro Host, Pietro Siragusa raccoglie il testimone di Vincenzo Gallo: “Servire è la nostra direzione”

Miss Italia Calabria incorona Miss Hotel Bisanzio Resort 2026

Cosenza: i prossimi appuntamenti di Aperinchiostro

Cosenza: convocato il Consiglio comunale per il 14 luglio in prima convocazione. Diversi i punti posti all’ordine del giorno

Festival delle Invasioni, conto alla rovescia: il 14 luglio la presentazione del cartellone

Campagna “Io obietto alla guerra”, il Sindaco Franz Caruso: “Cosenza rafforzerà il proprio impegno per la pace”. La proposta sarà portata all’attenzione della Giunta...

QuBa Libre. A Bovalino un viaggio in musica tra le melodie della tradizione occitana

Sostenibilità, la sfida della Calabria passa dalle piccole imprese: edilizia, innovazione e territori al centro della transizione

Cosenza: da domani cambiano sede Protocollo, URP, Albo Pretorio, Messi Comunali e Atti giudiziari: tutti i servizi saranno operativi in Piazza Giacomo Mancini

Impianti sportivi, Latella: “Cannizzaro prosegua il grande lavoro di restyling su Granillo e PalaCalafiore portato avanti dall’Amministrazione in questi anni con investimenti da 7...

Goletta Verde in navigazione sullo stretto di Messina per ribadire il suo No al Ponte

Parghelia, l’estate 2026 si accende tra cultura, mare e tradizioni: un cartellone di eventi che celebra la Costa degli Dei

Dal catenaccio al gegenpressing: l’evoluzione tattica nel calcio europeo

Il 15 luglio a Cosenza appuntamento con Opera in Me 2026

Reggina: lavori senza sosta al “Granillo” in attesa di Lotito

Barbuto (M5S) sbotta sulla risposta della Regione per l’Oncologia di Crotone: “Risposta approssimativa e sconcertante. Occhiuto venga a vedere di persona il disastro”

Casali del Manco: terza edizione della “Festa del Giardino dei Gelsi”

Mattia Pio Luppino & Benedetta Leonello sono i nuovi Vice Campioni Italiani 2026 nella Combinata Danze Standard e Latine – Youth Classe A

Bandiera Verde 2026: il Comune di Crosia conferma il riconoscimento dedicato alle spiagge a misura di bambino e famiglia

Lamezia Terme lancia il cartellone estivo «E-State Insieme 2026»: una programmazione partecipata e “in fieri” aperta a tutte le realtà del territorio

Melissa bandiera verde anche nel 2026

US Isola Capo Rizzuto, parte il nuovo corso: Sindaco e Assessore presentano il Presidente Piscitelli in Sala Consiliare

Pianicello si mette in gioco: arriva la caccia al tesoro che racconta Catanzaro tra memoria e culture

Da Castrovillari ad Auschwitz. Il viaggio della memoria degli studenti dell’IIS “Fermi Pitagora Calvosa”

Danneggiata sede Potere al Popolo, vicinanza del Presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco

Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro

Le porte del Comitato provinciale CSEN di Catanzaro si aprono per ascoltare la voce dei più fragili

L’Azienda Agricola Iannibelli premiata nel 𝗫𝗫𝗜𝑽 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗘𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗼”

ZTL, Damiano Covelli replica alle opposizioni: “Solo propaganda. L’amministrazione agisce con trasparenza e serietà, loro dimenticano il passato”

Reggio: ultimi giorni per visitare la mostra “DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica”

Tropea, Chaplin Accademia Navale Livorno in porto fino a lunedì 13: Sindaco riceve in Comune comandante Fregata che si complimenta per attività e strategie

Lea, il consigliere regionale Bruno (Tridico Presidente): “Calabria ultima. La propaganda non cancella i numeri”

Peperoncino Jazz: una strepitosa edizione per festeggiare le nozze d’argento. Partenza stasera da Castrovillari con i leggendari The Yellowjackets

Furti di rame sulla rete ferroviaria, proseguono le indagini della polizia lungo la Tirrenica cosentina

Commissariamento sanità e Lea, Campana: “La Calabria è guarita o è ultima? Il Governo e Occhiuto si smentiscono da soli”

Sicurezza, raffica di misure preventive a Crotone: 72 provvedimenti in due mesi contro soggetti ritenuti pericolosi

“Cerisano Factory”, il borgo che diventa laboratorio di futuro: da lunedì l’alta formazione che porta i linguaggi del teatro, della musica, della comunicazione e...

Premio “Giuseppe Berto”, scelti i cinque finalisti: il vincitore sarà proclamato a Capo Vaticano

Nasce la Carta di Calabria: da Corigliano-Rossano il patto nazionale per il futuro dell’olivicoltura italiana

Reggio Calabria, la storica reunion dopo sessant’anni: gli ex compagni delle elementari si ritrovano

Kalabria Eco Fest, al via la sesta edizione: quattro giorni tra natura, cultura, musica e sostenibilità

Tonno Callipo Volley, Pisoni: “Vibo è il posto giusto per trovare continuità”

Rissa sul lungomare di Crotone, padre e figlio finiscono in carcere: aggravate le misure cautelari

A Praia a Mare (CS) la Poule Scudetto di Beach Soccer gioca al fianco di Plastic Free

Comune di Reggio Calabria, Cisl FP: “Sospensione PIAO atto dovuto. Positivo lo sblocco e il pagamento immediato del salario accessorio 2025, ma serve chiarezza...

Controlli della Regione sui fondi per il sociale: verifiche negli Ambiti territoriali, si parte da Castrovillari

Celico, grande successo per la seconda edizione de “La Fattoria dei Sorrisi”

Fedeli colti da malore durante la messa nel Vibonese: il caso alimenta interrogativi

Sanità, Palaia: “I dati smentiscono la propaganda di Occhiuto. La Calabria è ancora lontana da una vera ripresa”

San Giovanni in Fiore, i consiglieri di opposizione denunciano “la farsa del sindaco” e lo richiamano alle sue responsabilità: “Basta, ora Barile governi”

A Torre Sant’Antonio il cinema italiano diventa racconto: Antonio Ludovico presenta C’era una volta in Italia

L’Avvocato e criminologa Rita Tulelli protagonista della Rassegna culturale “Abbracciamo la Cultura”

Premio Berto 2026: scelta la cinquina finalista

Catanzaro Pride entra nel vivo: martedì 14 luglio il programma completo verso la parata dell’8 agosto

“Coltivare la cittadinanza, proteggere la fragilità. La sinergia tra i valori italiani e la missione dell’Unicef”: incontro promosso dal Comitato Unicef di Cosenza

Il bianco, il nero, l’orizzonte: la grammatica compositiva di “Geografie possibili” a Catanzaro

Va in archivio la seconda edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale” promosso dai giovani imprenditori reggini...

In partenza Kalabria Eco Fest: dal 16 al 19 luglio simposi, musica e laboratori nel Bosco della Gigliara

​Il tempo vissuto, condiviso, ritrovato: si conclude la prima edizione di Altrove Festival – Ozio Jonico​

Il Comune di Catanzaro aderisce alla campagna “R1PUD1A 2026” di Emergency accogliendo l’appello “Io obietto la guerra”

L’edificio dell’Istituto delle suore della carità passa al Comune di Vibo Valentia. Il sindaco: “Un’operazione di grande interesse per il patrimonio ed i servizi...

Parte la sesta edizione delle “Camminate dell’antica Sila – dalla Sila badiale alla regia Sila”

Shadows of Passage in mostra con TROPEArte: Accademia degli Archi

Nesci (FdI): “L’arrivo d 139 nuovi poliziotti in Calabria segna cambio di passo da parte del Governo Meloni”

Trasporti, Celiberto: “Dalla Regione Calabria risposte concrete. Grazie al presidente Occhiuto e all’assessore Gallo per gli straordinari risultati sulla ferrovia jonica”

Petilia Policastro (KR), l’11 luglio diritti umani e scuola: Romano Pesavento (CNDDU) alla cerimonia dei diplomi

Bene Comune sugli idonei calabresi, Falsetta ad Occhiuto: “Grazie presidente per quanto fatto finora. Ora con gli idonei ponga il sigillo alla sua eredità...

Trasporti, importanti novità per Sibari: tornano i collegamenti ferroviari e arriva il “Treno della Magna Graecia”. La soddisfazione del sindaco di Cassano all’Ionio Iacobini

Nuovi agenti in Calabria, i sindacati di polizia: “Un segnale concreto per rafforzare la sicurezza”

UCSN Calabria Cinofili, al via a Olivadi il servizio sperimentale e pilota di bonifica preventiva antincendio con unità cinofile specializzate

“Fipav Cup 2026 – Men Elite”, Reggio si appresta ad ospitare l’Italvolley: presentato il programma dell’evento internazionale

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook