Donne con disabilità e violenza di genere, domani la presentazione del progetto “Oltre – Inclusione, accesso, diritti”

Si terrà domani, martedì 14 luglio, alle ore 12, nella sede degli uffici amministrativi del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, in via Lucrezia della Valle 106, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Oltre – Inclusione, accesso, diritti”, promosso dal Centro Antiviolenza Mondo Rosa e finanziato dalla Regione Calabria con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale a sostegno delle donne con disabilità vittime di violenza.

Alla conferenza stampa interverranno la presidente del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, Isolina Mantelli, l’assessora regionale al Welfare, Pasqualina Straface, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari Straface, e l’avvocata Giusy Pino, esperta in diritto antidiscriminatorio e accessibilità e componente del gruppo di lavoro del progetto.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi del progetto e il ciclo di seminari che prenderà il via nel prossimo autunno, rivolto agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari, educativi, dei Centri Antiviolenza, delle associazioni e degli enti istituzionali del territorio.