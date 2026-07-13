Il Kiwanis torna a Crotone dopo oltre vent’anni: nasce il KIWANIS Pitagora Crotone

Il Kiwanis torna ufficialmente nella città di Crotone. Con una partecipata cerimonia, svoltasi presso la struttura ricettiva Hotel Casa Rossa di Crotone, si è costituito il KIWANIS Pitagora Crotone, nuovo Club del Kiwanis International che si propone di diventare un punto di riferimento per il territorio attraverso iniziative di solidarietà, servizio e sostegno ai più piccoli.

Alla presenza del Governatore del Kiwanis, delle autorità, dei rappresentanti di numerosi Club Kiwanis e di tanti ospiti, è stato sancito un momento definito storico per la città, che ritrova il Kiwanis dopo oltre vent’anni di assenza.

Nella cerimonia di apertura il Presidente e socio fondatore Audino Caputo ha evidenziato il significato della nascita del nuovo Club:

«Questa sera non stiamo soltanto inaugurando un Club. Stiamo accendendo una luce. Il Kiwanis torna a Crotone dopo oltre vent’anni di assenza. Una rinascita che rappresenta un momento storico per la nostra città.»

Nel suo intervento, Caputo ha spiegato la scelta del nome “Pitagora”, simbolo della storia e dell’identità crotonese, ricordando come la figura del grande filosofo rappresenti sapienza, armonia ed equilibrio tra pensiero e azione, valori che guideranno il nuovo sodalizio.

Ampio spazio è stato dedicato ai ringraziamenti verso il Club Kiwanis di Cirò Marina, che ha sostenuto il percorso di costituzione del Club, e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Particolarmente emozionante il momento dedicato a Roberto Falvo, insignito della qualifica di Socio Onorario del KIWANIS Pitagora Crotone per il ruolo determinante svolto nella rinascita del Kiwanis cittadino. Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato il rapporto di amicizia e stima che li lega e il forte sostegno ricevuto durante tutto il percorso di fondazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Luogotenente Antonio Francesco Amodeo, definito «un vero amico», e a Nicodemo Mingrone, per il costante contributo organizzativo fornito nella fase di avvio del Club.

Nel delineare la missione del nuovo sodalizio, Caputo ha ribadito che il KIWANIS Pitagora Crotone sarà «un’officina di idee, un laboratorio di solidarietà e un cantiere permanente di servizio», fondato sui valori del Kiwanis: etica, fratellanza, responsabilità e attenzione ai bambini del mondo.

«Non siamo qui per occupare uno spazio – ha affermato – ma per costruire valore. Costruiremo ponti tra generazioni, reti tra istituzioni e associazioni e nuove opportunità per chi vive situazioni di difficoltà.»

Con la dichiarazione ufficiale di costituzione del Club si apre così una nuova pagina per il volontariato crotonese. Il KIWANIS Pitagora Crotone nasce con l’obiettivo di collaborare con istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio per sviluppare progetti dedicati all’infanzia, ai giovani e alle persone più fragili.

La serata si è conclusa con un lungo applauso ai soci fondatori e con il ringraziamento del Presidente a tutti coloro che hanno condiviso questo momento storico.

«Da oggi inizia un nuovo cammino, fatto di amicizia, solidarietà e servizio, con la consapevolezza che insieme possiamo fare la differenza. Il nostro esempio sarà la prima eredità che lasceremo ai bambini del domani.»

Il nuovo Club porta così nuovamente a Crotone il messaggio che da oltre un secolo caratterizza il Kiwanis International: “Serving the Children of the World”, servire i bambini del mondo.