Scomparsa Aversa, il cordoglio di FdI Calabria: “Militante capace e uomo vero”

“Ci sono notizie che non si è mai davvero pronti a ricevere. La scomparsa di Rosario Aversa è una di queste. Per la comunità di Fratelli d’Italia è un dolore profondo. I messaggi per la prima volta senza risposta, l’angoscia, il freddo che attraversa il cuore e poi il vuoto. Perché Rosario c’era sempre. Senza chiedere nulla, senza cercare visibilità, senza far mancare mai una mano, un consiglio, una presenza. Una persona perbene, generosa, disponibile. Fino all’ultimo giorno ha vissuto il partito come si vive una famiglia: con senso di appartenenza, lealtà, spirito di servizio. Mettendo sempre al primo posto l’amicizia.

Rosario è stato tra i primi a credere nel progetto di Giorgia Meloni, quando era ancora tutto da costruire e nulla da chiedere. È stato il primo coordinatore provinciale di Catanzaro, dirigente nazionale, vice coordinatore regionale e, fino ad oggi, vice coordinatore provinciale.

Ma prima di tutto questo per molti di noi è stato un amico con cui condividere battaglie politiche, momenti difficili e anche tante soddisfazioni.

Oggi Fratelli d’Italia perde uno dei suoi militanti più capaci e uno degli uomini più veri. Ma Rosario resta presente, nei legami che ha costruito e nei valori che ha testimoniato ogni giorno, con la semplicità e il sorriso.

A tutta la sua famiglia va l’abbraccio commosso del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria”.

E’ quanto si legge in una nota del Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria.