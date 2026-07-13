Belvedere Marittimo (Cs), Giuliano Stumbo nominato commissario cittadino di Italia del Meridione

Giuliano Stumbo è il nuovo commissario cittadino di Italia del Meridione per Belvedere Marittimo. Una nomina che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso politico e organizzativo in vista delle prossime sfide amministrative e che lo stesso Stumbo accoglie con «grande senso di responsabilità».

Nel suo primo intervento dopo la nomina, il neo commissario ha espresso un sentito ringraziamento al movimento Italia del Meridione per la fiducia accordatagli, rivolgendo un pensiero particolare alla segretaria provinciale Annalisa Alfano, al segretario regionale Emilio De Bartolo e al consigliere regionale e leader di IdM Orlandino Greco, ai quali ha riconosciuto di aver creduto nel suo percorso umano e politico e nelle capacità che metterà al servizio della comunità.

Stumbo ha sottolineato come il nuovo incarico sarà improntato all’ascolto del territorio, al confronto con cittadini e associazioni e alla programmazione dell’attività politica in vista delle prossime elezioni amministrative. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di costruire una presenza attiva e propositiva di Italia del Meridione, capace di offrire un contributo concreto alla crescita di Belvedere Marittimo.

Il neo commissario ha inoltre ribadito la volontà di mantenere aperto il dialogo con tutte le forze politiche e civiche del territorio, nella convinzione che il bene comune debba prevalere su ogni appartenenza partitica. Una visione che punta a una città più dinamica, inclusiva e capace di creare opportunità di sviluppo, benessere sociale e crescita per l’intera comunità.

Nel delineare il proprio impegno, Stumbo ha ricordato anche l’esperienza maturata in oltre quindici anni di attività all’interno dei gruppi consiliari della Regione Calabria, un patrimonio di competenze istituzionali che intende mettere a disposizione del territorio con spirito di servizio, responsabilità e concretezza.

«Sono convinto – afferma – che solo attraverso il dialogo, la collaborazione e il rispetto reciproco sia possibile affrontare le sfide che attendono la nostra città e costruire un futuro all’altezza delle aspettative dei cittadini».

A chiusura del suo messaggio, Stumbo ha richiamato una celebre riflessione di Aristotele: «Il tutto è più della somma delle sue parti», un principio che, nelle sue intenzioni, dovrà guidare il percorso di Italia del Meridione a Belvedere Marittimo, con l’obiettivo di unire energie, idee e competenze al servizio della comunità.