Nazione Futura amplia la rete sul territorio: nuovo circolo anche a Reggio Calabria

Nazione Futura, l’associazione dei conservatori italiani fondata nel 2017, prosegue il proprio percorso di radicamento sul territorio annunciando l’apertura di dieci nuovi circoli locali. Con le nuove inaugurazioni, la rete dell’associazione raggiunge quota cento sedi in tutta Italia.

Tra le nuove aperture è prevista anche quella di un circolo a Reggio Calabria. Gli altri presìdi sorgeranno in Sicilia, tra le province di Catania ed Enna, oltre che nel Lazio, a Padova, in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia.

«Nazione Futura continua a dimostrare la propria attrattività, sia nei territori con la nascita di nuovi circoli territoriali sia nell’attività culturale con un Comitato scientifico sempre più autorevole», dichiarano il presidente Francesco Giubilei e il vicepresidente Ferrante De Benedictis.

I due dirigenti sottolineano inoltre il percorso compiuto dall’associazione negli ultimi anni: «Abbiamo contribuito a promuovere i valori del conservatorismo e per noi la vera destra è quella dei conservatori. Siamo pronti a dare il nostro contributo di idee ed energie fresche in vista delle elezioni politiche».

L’associazione ha annunciato anche un rafforzamento del proprio Comitato scientifico, guidato dal professor Eugenio Capozzi, con l’ingresso di nuovi accademici ed esperti, tra cui Gianluca Ruggiero, Federico Castiglioni, Fabrizio Antolini e il giornalista Stefano Davide Bettera.

Il percorso culminerà il 2 e 3 ottobre a Roma con l’evento nazionale “L’Italia dei conservatori”, affiancato da una serie di iniziative organizzate in diverse città del Paese.