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Tonno Callipo Volley, Patrik Lamanec: “Arrivo in un club storico. Aiuterò la squadra a crescere”

Da un ucraino ad uno slovacco con un comune denominatore per la Tonno Callipo, quello di continuare a disporre di un attaccante di livello, visto che le caratteristiche tecniche oltreché il pedigree del nuovo opposto giallorosso, Patrik Lamanec, vanno tutte in questa direzione. Trentuno anni da compiere a dicembre, Patrik è pure Nazionale slovacco e può vantare esperienze in vari campionati e Coppe europee.

Conosciamolo meglio in queste prime battute, con una disamina finale da parte di chi lo ha scelto.

Allora Patrik, perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

“Ho sempre desiderato giocare in Italia: l’offerta giallorossa mi ha fatto molto piacere e credo che soddisferà le mie aspettative”.

Sei un giocatore esperto ed hai giocato anche in Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca: che tipo di campionato pensi di trovare in Italia?

“Sicuramente sarà un torneo competitivo: l’Italia è nota per l’alto livello tattico del gioco, quindi mi aspetto partite di grande qualità”.

Quali sono i tuoi propositi per la nuova stagione alla Tonno Callipo?

“Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra il più possibile. Abbiamo un gruppo giovane, credo che cresceremo partita dopo partita e cercheremo di vincere il maggior numero possibile di incontri”.

Conosci qualcosa della Tonno Callipo?

“Sì, so che è un club storico, molto stimato nel panorama pallavolistico italiano. So anche che la società ha tifosi appassionati e un approccio serio alla costruzione di squadre competitive. Questo ha reso la mia decisione ancora più semplice”.

Alla Tonno Callipo ci sono già stati tre tuoi connazionali nel passato: Divis, Ogurčák e Michalovic, li conosci?

“Sì, certo. Li conosco tutti e hanno rappresentato al meglio la pallavolo slovacca in Italia ed a Vibo in particolare. Divis lo conosco solo di nome. Ho giocato invece contro Ogurčák nel campionato slovacco, quindi ci siamo affrontati in campo diverse volte. Quanto a Michalovič, ci siamo conosciuti vestendo la maglia della nazionale slovacca, sono stati – conclude Lamanec – tutti grandi giocatori”.

Se per Boiko poteva parlarsi di scommessa, sicuramente vinta, stavolta il direttore sportivo Peppe Defina può dirsi sia andato sul sicuro, visto il profilo scelto. “Lamanec è un giocatore di esperienza – inizia Defina – perché con i suoi trent’anni porta in dote qualcosa in più rispetto a quello che può essere l’età media degli altri giocatori che abbiamo preso. Sicuramente Patrik dovrà raccogliere la pesante eredità di Boiko, ma lui è un giocatore molto dotato tecnicamente e ha dimostrato di saper giocare in campionati di livello, come è anche quello italiano. Ciò che – sottolinea il ds giallorosso – mi ha fatto più piacere nel momento in cui gli abbiamo parlato con coach Lanci, è stata la volontà di voler venire in un club come il nostro, conosciuto a livello nazionale per quello che è stato il passato, e di mettersi a disposizione di un gruppo giovane per fare da chioccia. E questa cosa sinceramente mi ha convinto definitivamente, per il raggiungimento di un accordo per la prossima stagione. Lamanec è un giocatore moderno e non a caso fa parte da anni del gruppo della Nazionale slovacca. Sono convinto che ci darà molto, ma quel che ci aspettiamo è soprattutto aiutare a far crescere questo nostro gruppo di giovani. Svelo un particolare – sorride Defina – lui in palestra sarà il primo ad entrare e l’ultimo ad uscire, questa è una delle cose che ci ha scritto e detto nel momento in cui l’abbiamo contattato. In definitiva – conclude l’operatore di mercato della Tonno Callipo – Lamanec è il giocatore adatto per sostituire Boiko, logicamente con altre caratteristiche, ma siamo convinti di aver fatto l’innesto giusto e non vedo l’ora di ammirarlo all’opera a Vibo”.

Patrik Lamanec

Ruolo: opposto

Data di nascita: 28-12-1995

Luogo: Bardejov (Slovacchia)

Altezza: 197 cm

Carriera

25-26 TSCL BBTS Bielsko-Biala (Pol)

24-25 Deya Volley (Bul)

22-24 VK Cez Karlovarsko (Rep.Ceca)

21-22 VK MIRAD UNIPO Prešov (Slo)

16-21 VK KDS Sport Kosice (Slo)

14-16 TJ Slavia Svidnik (Slo)

13-14 SSS Volejbal Trencin (Slo)

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