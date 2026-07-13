Lungro, rubata la collana della Madonna del Carmelo: recuperata dai carabinieri, arrestato un ventenne

È stata recuperata dai carabinieri la collana d’oro con pietre preziose sottratta alla statua della Madonna del Carmelo custodita nella cattedrale “San Nicola di Mira” dell’Eparchia di Lungro. Il prezioso monile, di grande valore devozionale per la comunità arbëreshe, era stato rubato proprio nel giorno della processione dedicata alla Vergine.

Le indagini avviate immediatamente dopo il furto hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire in breve tempo al presunto autore grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e ai successivi accertamenti investigativi.

Le ricerche si sono protratte per tutta la notte fino a quando i carabinieri della Stazione di Lungro hanno rintracciato un ventenne del posto nel comune di San Lorenzo del Vallo. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Nel corso dell’operazione è stata recuperata anche la collana, che secondo quanto ricostruito dagli investigatori era stata «ceduta a un altro uomo del posto», denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Il gioiello è stato immediatamente riconsegnato all’Eparca di Lungro, restituendo così alla comunità un simbolo di profondo significato religioso.

L’arresto è stato eseguito «in considerazione degli elementi raccolti e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari», nell’ambito delle indagini preliminari ancora in corso. Il ventenne è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.