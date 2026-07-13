Reggina, subito un nome forte per l’attacco: Volpicelli in lista

di Paolo Ficara – La squadra che verrà. In attesa di ufficializzare sia il direttore sportivo che l’allenatore – Romairone e Marchionni – la Reggina adesso sa che vestito tattico intenderà adottare nella prossima stagione in Serie D. Sul mercato, si muoverà di conseguenza.

Innanzitutto Marco Marchionni andrà a valutare i calciatori già sotto contratto. Oltre a Laaribi, già conosciuto a Potenza, al tecnico potrebbero tornare utili anche Porcino, Di Grazia ed i fratelli Girasole.

La tifoseria si aspetta il grande colpo in attacco, ciò che è mancato nei tre anni di precedente gestione. Gli uomini di Claudio Lotito hanno messo in lista Emilio Volpicelli, 34 anni ad agosto. Mancino, gran tiratore, gli piace molto svariare ma predilige le zone centrali del campo. Quindi è perfetto come seconda punta in un 3-5-2.

Già alla Salernitana gestione Lotito, vanta una lunga carriera in Serie C. Un anno fa di questi tempi, è stato il colpaccio di mercato della Scafatese. Sceso in D, ha messo a referto 13 gol e 13 assist nel campionato dominato dalla formazione campana. Che gli ha da poco prolungato il contratto, esercitando l’opzione dopo il salto tra i professionisti.

Non sarà semplice strappare Volpicelli alla Scafatese. Per il ruolo di prima punta, ci risulta che la Reggina stia guardando in Serie C. Anche se al momento, non emergono nomi. Si poteva dare per scontato l’arrivo di diversi under, direttamente dalla Lazio Primavera. In realtà, già nell’esperienza a Salerno, al primo anno Lotito era riuscito a convincere un solo ragazzo a scendere in D. Difficilmente aumenterà tale numero, per questa occasione.