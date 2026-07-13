Gli Araldini di Lamezia Terme chiudono il percorso annuale e si preparano al Convegno di Assisi

Con la serata finale di consegna di attestati e medaglie si è conclusa un’altra stagione per gli Araldini dell’Ordine Francescano Secolare della Fraternità di Lamezia Terme.

Un cammino, anche quest’anno, ricco di iniziative e di momenti di formazione in cui gli Araldini stanno maturando sempre di più la coscienza di appartenere alla grande “Famiglia Francescana”.

In questo loro gioioso cammino di fede, in compagnia di Francesco e Chiara, stanno imparando ad accostarsi all’altro con un atteggiamento, come lo definiva Francesco, “minoritario” riconoscendo nell’altro l’unicità che Dio ha posto in lui/lei.

Come sempre, nella serata finale erano presenti i tutti i genitori degli Araldini che, dopo aver assistito alla premiazione, si sono occupati del momento di agape fraterna.

Presenti, anche il Consiglio Ofs della Fraternità Locale di Lamezia Terme con la ministra Giusi Fiore Melacrinis e la vice ministra Silvia Perrella che hanno premiato gli Araldini con le medaglie e gli attestati di partecipazione.

A settembre riprenderanno le attività degli Araldini pronti ad accogliere con grande gioia la nuova Famiglia dei Frati Minori Cappuccini del Convento di Sant’Antonio: Fr. Giovanni Loria (Guardiano, Economo, Rettore, Parroco), Fr. Domenico Morello (Vicario, Vicario parr.), Fr. Joby James (Vicario parr.) e Fr. Gennaro Talarico (Cappellano “Casa Tamburelli”) le cui nomine sono state ormai ufficializzate con la lettera programmatica e Tavola generale degli Uffici e delle Fraternità per il triennio 2026-2029 dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Calabria.

Per ora un altro impegno attende questi piccoli.

Infatti, da giovedì 9 luglio alcuni di loro stanno per quattro giorni al Convegno Nazionale degli Araldini che si tiene, come sempre, ad Assisi.