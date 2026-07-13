Tragedia a Zambrone (VV): bagnante muore dopo un malore in mare

Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua alla Bianca Spiaggia di Zambrone. La tragedia si è consumata davanti a decine di bagnanti che hanno assistito alle concitate fasi dei soccorsi.

A intervenire per primi sono stati i bagnini in servizio sul litorale, che hanno raggiunto il bagnante e lo hanno riportato rapidamente a riva. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118, intervenuto con un’ambulanza e con il supporto dell’elisoccorso, attivato vista la gravità della situazione.

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Al termine degli interventi, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori preposti per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.