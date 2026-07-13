Squillace corre tra storia e sport: successo per il 2° Trofeo città di Squillace

Le antiche e affascinanti vie di Squillace, antichissima colonia greco-romana che affonda le sue radici nell’VIII secolo a.C., hanno ospitato, ieri, il “2° Trofeo città di Squillace insieme per i beni culturali, storici e architettonici”.

Organizzata dall’ASD Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, con il patrocinio del Comune di Squillace, la collaborazione della FIDAL (Federazione italiana di Atletica Leggera) – Comitato Regionale Calabria e del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) – Comitato provinciale di Catanzaro, la competizione di atletica leggera ha ospitato il Campionato Regionale individuale e società FIDAL esordienti-ragazzi-cadetti corsa su strada 2026 e il Campionato Regionale individuale e società CSEN Giovanile corsa su strada 2026.

Sono stati circa 150 gli atleti, appartenenti a diciassette società provenienti da varie regioni (a.s. Merano, Cosenza K42, a.s.d. Centro sportivo Giovanile Catanzaro Lido, a.s.d. Atletica Zarapoti, Polisportiva Sant’Orso Aosta, a.s.d. Corri Castrovillari – Guglielmo Atletica, Libertas ATL. Lamezia, a,s,d. Violetta Club, Run For Catanzaro, a.s.d. Poliporto Soverato, Futura Atletica Lamezia, Team Abbruzzese, a.s.d. Podistica Messina, ATL. Gioia Tauro, a.s.d. Ulimp, a.s.d. Calabria Fitwalking, Runcard) che hanno risposto al richiamo dell’associazione organizzatrice, capitanata dal maestro Santo Mineo, vicepresidente regionale FIDAL Calabria e direttore tecnico nazionale Atletica Leggera CSEN, partecipando al “2° Trofeo città di Squillace”, che ha dato la possibilità a sportivi di ogni età, dai tre anni agli over 70, di scoprire e attraversare le bellezze del borgo squillacese.

La gara giovanile, che si è svolta su Viale Cassiodoro, è stata accolta con entusiasmo dal presidente del Comitato regionale FIDAL, Vincenzo Caira, che ha sottolineato l’obiettivo promozionale della competizione mirata a fare conoscere e diffondere l’atletica fra i più piccoli, sperando che continuino in tanti a praticarla con passione.

Passione che ha animato tutti i bambini e ragazzi partecipanti. A seconda delle categorie d’età, si sono cimentati in percorsi di chilometri diversi, che hanno messo alla prova la resistenza e la velocità, nonché l’amore per uno sport che regala tanti momenti di divertimento all’aria aperta, di socializzazione e pure di inclusività, così come voluto dal vicepresidente nazionale CSEN e presidente del Comitato catanzarese, Francesco De Nardo, e dal presidente del CSEN Calabria, Antonio Caira. A dimostrarlo è stata la partecipazione dei ragazzi dell’associazione “Diversamenteingioco Odv“, con sede a Santa Caterina dello Ionio, legate a Special Olympics, accompagnati dal direttore regionale di Special Olympics Italia – Team Calabria, Francesco Miscioscia. I ragazzi di Special Olympics, dediti alla pratica di attività sportive multiple, come spiegato dallo stesso Miscioscia, intendono partecipare a tutte le competizioni di corsa organizzate sul territorio calabrese.

All’evento, per dare il benvenuto a tutti gli atleti, anche da parte del sindaco Enzo Zofrea, è stato presente l’assessore allo sport e al decoro urbano, Gerardo Bertolotti, che ha spiegato come la gara sia stata voluta dall’amministrazione comunale per fare vivere il borgo. L’amministrazione è stata grata a Santo Mineo, a tutto lo staff e a tutte le società partecipanti. A dare un supporto c’è stato anche Raul Elia, il presidente della Rete Europea Essafacett supporter col mondo della scuola, nonché Antonio Cardamone, delegato provinciale FIDAL.

Conclusa la gara promozionale giovanile, la manifestazione si è spostata nel centro storico. La piazza antistante la magnifica Cattedrale è stata il luogo di partenza e di arrivo della competizione agonistica “Trofeo città di Squillace”, a cui hanno preso parte tanti atleti agonisti, affiancati dai semplici amatori per una camminata non competitiva. Un percorso di quattro chilometri lungo cui si è potuto ammirare il Castello edificato nel 1044 da Guglielmo D’Altavilla su un preesistente fortezza bizantina, che ha attraversato tutto il centro storico fino alla parte nuova, facendo assaporare la bellezza di Squillace, incontrare i volti dei cittadini e sperimentare l’importanza di fare sport.

La competizione agonistica di corsa su strada “Trofeo città di Squillace” ha incoronato vincitore assoluto maschile: Pietro Grande, e vincitrice assoluta femminile: Raffaella Altomare.

A tutti i premiati sono state consegnate delle opere create dal maestro artigiano Pino Cerullo.

“La manifestazione – ha commentato Santo Mineo – con la partecipazione di tanti atleti provenienti non solo dalla Calabria, e anche di due atleti della Polizia di Stato di Palermo, ha reso davvero tangibile la crescita del movimento sportivo dell’atletica leggera calabrese e dimostrato che gli eventi organizzati in Calabria riescono ad attrarre sempre più sportivi provenienti da altre parti d’Italia, dando ciò ancora più risalto alle competizioni locali”.