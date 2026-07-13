Gianni Alemanno torna in pubblico dopo la scarcerazione: a Vibo Marina la prima conferenza stampa

L’On. Gianni Alemanno, già sindaco di Roma e Ministro dell’Agricoltura, terrà la sua prima conferenza stampa a seguito della riacquistata libertà lo scorso 24 giugno.
La conferenza stampa avrà luogo giovedì 16 luglio 2026 alle ore 15 presso una sala dell’Hotel Cala del Porto – Ristorante L’Approdo a Vibo Marina.
La conferenza verterà sui seguenti temi: emergenza carceri e sovranismo sociale in Futuro Nazionale con Vannacci, partito nel quale Alemanno, unitamente al Movimento da lui fondato “Indipendenza”, è confluito.
La conferenza stampa è promossa dal Comitato costituente n. 638 di Futuro Nazionale con Vannacci.
Nello stesso luogo e giorno, alle ore 18, l’On. Alemanno parteciperà ad una riunione di dirigenti, iscritti e simpatizzanti di Futuro Nazionale.