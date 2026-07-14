Catanzaro, Polizia locale: tolleranza zero e sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia locale di Catanzaro per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Da marzo a oggi sono state 49 le violazioni contestate dagli agenti del Nucleo di Polizia ambientale nei confronti di attività commerciali e condomini privati, nell’ambito delle attività di controllo e tutela del territorio coordinate dal comandante Amedeo Cardamone.

Nella maggior parte dei casi gli accertamenti hanno riguardato il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata e il conferimento non corretto dei rifiuti all’interno dei cassonetti stradali, comportamenti illeciti che hanno determinato l’applicazione della sanzione amministrativa di 300 euro.

Più recentemente, gli agenti sono intervenuti in via Nicola Pizi, nell’area dei giardini di San Leonardo, dove hanno riscontrato episodi più gravi di abbandono di rifiuti direttamente sui marciapiedi. In questo caso sono state elevate tre sanzioni da 400 euro.

L’attività di controllo della Polizia locale proseguirà per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di degrado urbano e tutelare il decoro della città e l’ambiente. L’Amministrazione comunale ribadisce che il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata rappresenta un dovere civico fondamentale raccomandando i cittadini a conferire correttamente i rifiuti. Solo con la collaborazione di tutti si può scongiurare il rischio che vengano vanificati gli sforzi dell’ente e della comunità per rendere Catanzaro una città più pulita.