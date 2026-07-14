Alta Velocità, Di Natale: “Cade il bluff. Anche Occhiuto ammette che la Calabria è ancora ferma”

«Le parole del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, confermano ciò che in tanti sostenevano da tempo: l’Alta Velocità in Calabria è ancora un obiettivo, non una realtà».

Lo dichiara Graziano Di Natale, Consigliere Provinciale di Cosenza.

«È lo stesso Governatore ad aver riconosciuto che il PNRR non ha prodotto gli effetti sperati sul fronte delle infrastrutture ferroviarie e che l’Alta Velocità non raggiunge ancora la Calabria. Una dichiarazione che impone chiarezza e responsabilità.»

«I cittadini meritano la verità. Ad oggi non esistono certezze sul completamento della linea fino a Reggio Calabria, né sui tempi né sulle risorse necessarie. È evidente che il divario infrastrutturale continua a penalizzare la nostra regione e, in particolare, la provincia di Cosenza.»

«L’Alta Velocità non può restare una promessa. Servono finanziamenti certi, un cronoprogramma chiaro e l’avvio concreto delle opere. La Calabria non può più essere relegata ai margini mentre il resto del Paese continua a investire sulla mobilità e sullo sviluppo.»

«Continuerò, nel mio ruolo di Consigliere Provinciale, a sollecitare Governo e Regione affinché si passi finalmente dagli annunci ai fatti. I calabresi hanno diritto alle stesse opportunità del resto d’Italia».