“Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto” - Alexandre Dumas - “I tre moschettieri”
HomeCalabriaAlta Velocità, Di Natale: "Cade il bluff. Anche Occhiuto ammette che la...
Calabria

Alta Velocità, Di Natale: “Cade il bluff. Anche Occhiuto ammette che la Calabria è ancora ferma”

«Le parole del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, confermano ciò che in tanti sostenevano da tempo: l’Alta Velocità in Calabria è ancora un obiettivo, non una realtà».
Lo dichiara Graziano Di Natale, Consigliere Provinciale di Cosenza.
«È lo stesso Governatore ad aver riconosciuto che il PNRR non ha prodotto gli effetti sperati sul fronte delle infrastrutture ferroviarie e che l’Alta Velocità non raggiunge ancora la Calabria. Una dichiarazione che impone chiarezza e responsabilità.»
«I cittadini meritano la verità. Ad oggi non esistono certezze sul completamento della linea fino a Reggio Calabria, né sui tempi né sulle risorse necessarie. È evidente che il divario infrastrutturale continua a penalizzare la nostra regione e, in particolare, la provincia di Cosenza.»
«L’Alta Velocità non può restare una promessa. Servono finanziamenti certi, un cronoprogramma chiaro e l’avvio concreto delle opere. La Calabria non può più essere relegata ai margini mentre il resto del Paese continua a investire sulla mobilità e sullo sviluppo.»
«Continuerò, nel mio ruolo di Consigliere Provinciale, a sollecitare Governo e Regione affinché si passi finalmente dagli annunci ai fatti. I calabresi hanno diritto alle stesse opportunità del resto d’Italia».

Articolo PrecedenteVinitaly and the City a Sibari, Poste Italiane celebra l’evento con un annullo filatelico dedicato
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Catanzaro, Polizia locale: tolleranza zero e sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

Tropea (VV), Teatro d’aMare chiude la sua decima edizione e guarda al futuro del territorio

L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello conquista il “Platinum Award” al World Orchestra Festival di Vienna

Cerisano (Cs), una nuova settimana di eventi, cultura e spettacolo nel borgo: musica, formazione, politica e grandi emozioni collettive

Vinitaly and the City a Sibari, Poste Italiane celebra l’evento con un annullo filatelico dedicato

Blitz antimafia a Reggio Calabria, Russo: “Colpire i clan ma costruire anche presìdi culturali e sociali”

Alla Casa di Reclusione di Rossano il concerto di Peppe Voltarelli: la musica come ponte tra il carcere e la comunità

Lavoro e caporalato, Minasi (Lega): “La Commissione d’inchiesta a Reggio e nella Piana. Un plauso a Prefetto e Sindaci per il grande lavoro di...

Reggio, “Acqua Azzurra” fa tappa a Catona: recuperati dai fondali 12 pneumatici e circa 127 kg di rifiuti dalla spiaggia

Maxi operazione antimafia a Reggio, Minasi: “Ossigeno per i cittadini onesti”

Crotone protagonista del nuoto regionale: conclusi i Campionati Estivi di Categoria al Centro Federale FIN

Tropea, la grande musica torna protagonista: due serate liriche all’Auditorium Santa Chiara

Al MuRi di Ricadi ancora pochi giorni per visitare la mostra “Alessandro Loschiavo designer. Assoluto Quotidiano”

Vinitaly and the City Sibari: il 17 luglio l’incontro ISMEA “Il mondo del vino tra cambiamenti e opportunità”

Miss Mondo Calabria scalda i motori per la stagione 2027: da Terranova Sappo Minulio prende il via il tour delle selezioni ufficiali

Siderno conferisce la cittadinanza onoraria al Luogotenente Luigi Zeccardo: “Ha lasciato un segno nella nostra comunità”

San Giovanni in Fiore (Cs), il PSI chiede l’adesione alla campagna “RIPUDIA 2026 – Io obietto alla guerra”

Catanzaro, scooter di un avvocato incendiato sotto casa: due arresti

Vibo Smart 2026: l’eccellenza tecnologica si dà appuntamento a Palazzo Gagliardi per la finale della seconda edizione del premiodedicato alle aziende ICT

Monasterace, la terra che ricorda: Francesco Cuteri racconta il paesaggio di Virgilio Piccari in mostra al San Giovanni di Catanzaro

Maxi operazione antimafia a Reggio Calabria, Irto (Pd): “Grazie a Dda e forze dell’ordine, lo Stato dimostra di essere più forte delle cosche”

Crotone, vandali nella scuola di Cantorato. La maggioranza condanna: “Colpiti i bambini e il futuro della comunità”

Franco Praticò ispettore tecnico USR Calabria, Giusi Princi: “Professionista competente al servizio della scuola e del territorio”

Maxi operazione antimafia a Reggio Calabria, Ferro: “Lo Stato colpisce i vertici delle cosche”

Simona Treccosti racconta la sua arte nel nuovo appuntamento con “Incontri con l’autore”

Vinitaly and the City, i GAL Calabria protagonisti a Sibari con “Agorà GAL – Rural Hub Calabria”

Rende, Chiappetta (IdM): “Sui lavori di Quattromiglia serve pazienza. I disagi di oggi possono diventare i benefici di domani”

Futsal, Sylvio Rocha è il nuovo allenatore della Futura: oggi la presentazione ufficiale

“Memoria e impegno contro le mafie”: Gioventù Nazionale e Azione Universitaria in piazza a Morano per Borsellino

Reggio, il Consiglio dell’Ordine sui territori: tre incontri tra ascolto, partecipazione e prospettive per la professione

Mezzo sequestrato e poi scomparso: assolto a Castrovillari il custode giudiziario accusato di sottrazione

Incendio a Praia a Mare, le fiamme minacciano il Santuario: trasferita la statua della Madonna della Grotta

Sanità, Martino (FI) replica a Tridico: “Occhiuto sta affrontando problemi ereditati da decenni”

Reggio, ad Arangea torna “Incontri d’Estate”: dal 20 al 25 luglio la XXXIX Rassegna del Teatro Amatoriale

Villa San Giovanni (RC), FdI attacca: “Città nel caos, manca il controllo del territorio”

Unical, nasce DESF-UP: l’Academy che punta a formare i talenti di economia, statistica e finanza

“Uno Sguardo dalla Torre”, Massimo Mauro a Santa Caterina dello Ionio presenta “Ho giocato con tre geni”

Life Milvus, il nibbio reale torna a volare sull’Aspromonte: visita della Commissione europea

Università Mediterranea, il DICEAM forma gli ingegneri del futuro tra sostenibilità e innovazione

Parco eolico “Rivachiera”, Visione Girifalco denuncia: “Minoranza esclusa dal confronto”

L’arte che esce dalla tela: Silvana Surace porta a Polistena la rivoluzione dei volumi

Gianpiero Strisciuglio nominato AD di Ferrovie dello Stato, gli auguri del CIFI Calabria

Reggio Calabria apre ai mercati esteri: buyer da India, Arabia Saudita ed Emirati per l’agroalimentare

Cosenza, il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria al Prefetto Vittoria Ciaramella

Pitta Days a San Vitaliano il 15 e 16 luglio: attesa per i concerti di Nina Zilli e Eman in Piazza Prefettura

Controlli straordinari della Guardia di Finanza sul litorale ionico: scoperti tre lavoratori in nero e sequestrati oltre 10 mila prodotti pericolosi

Reggina, subito un nome forte per l’attacco: Volpicelli in lista

Condanna Luca Lucci, dalla Curva Sud al narcotraffico: le accuse e i legami con ambienti della ‘ndrangheta

Va’ Sentiero Fest fa tappa a San Lorenzo Bellizzi: trekking, cultura e natura nel cuore del Pollino

Caporalato in Calabria, l’allarme del CNDDU: “Serve una nuova educazione alla legalità economica”

Tragedia a Zambrone (VV): bagnante muore dopo un malore in mare

Ue, Nesci: “Nomina Fitto su Cipro conferma il ruolo centrale dell’Italia nel Mediterraneo”

Gianni Alemanno torna in pubblico dopo la scarcerazione: a Vibo Marina la prima conferenza stampa

Polizze unit linked Hansard: anche il Tribunale di Reggio Calabria condanna la compagnia. Risarcimento integrale e prescrizione decennale

Varia di Palmi, Leonardo Rao dopo la revoca del Cda: “Ho servito la festa con responsabilità, ora ognuno si assuma le proprie”

Gli Araldini di Lamezia Terme chiudono il percorso annuale e si preparano al Convegno di Assisi

Squillace corre tra storia e sport: successo per il 2° Trofeo città di Squillace

Reggio, Nuova Solidarietà intitola il servizio del Centro d’ascolto a Don Nino Iachino

“Correnti Festival”, al via la quinta edizione a Villa San Giovanni: storie, libri e visioni nella Piazza delle Repubbliche Marinare

Armonie d’Arte, il teatro che fa riflettere: due spettacoli tra migrazioni, memoria e diritti delle donne

Giallo a Reggio Calabria, cadavere trovato tra i rifiuti: la Procura indaga per omicidio e cerca l’identità della vittima

SLP Cisl Cosenza: “Grave carenza di personale in Poste Italiane, servono assunzioni e politiche attive”

Praia a Mare ospita la prima Festa di Avvenire: focus su intelligenza artificiale, relazioni e bene comune

Trasporti, Sapia (UST CISL Cosenza): “Bene rilancio della linea jonica. Restituire maggiore centralità alle periferie e più servizi alla persona”

FdI, Caruso presenta candidatura a presidente provinciale di Cosenza

Il Rotary Club del Reventino celebra 30 anni di storia e accoglie il nuovo presidente Vittorio Mastroianni

Reggio Calabria, il CIS presenta in anteprima nazionale il primo romanzo di Stefano De Luca

Armonie della Magna Graecia: la magia della musica americana degli anni Venti a Tropea

Si chiude lo European Field Target Championship 2026: la Calabria protagonista di una settimana di sport, natura e amicizia europea

Catanzaro, le ordinanze di Polizia Locale per i festeggiamenti in onore di San Vitaliano

Catanzaro, lavori in via Turco: senso unico e divieto di sosta fino al 14 agosto

SS 106 a Crotone, lavori notturni per la nuova rotatoria: restringimento di carreggiata

OIPA Reggio: “L’app CalabriAmbiente includa una sezione dedicata alla tutela degli animali”

Festa della Madonna del Carmine, a Morano Calabro arriva Povia in concerto

Catanzaro celebra la Pitta: al via il percorso per il riconoscimento De.Co.

Mancini: “Più alberi e meno cemento per una Cosenza più vivibile”

Reggio, si chiude la collaborazione tra i Falchi dello Stretto O.d.V. e ATAM

Catanzaro, Luca Brancaccio confermato direttore generale dell’AMC

Confcommercio fotografa la Calabria. Rapani (FdI): “Le criticità vengono da lontano, ma il record del turismo dimostra che investimenti e programmazione stanno producendo risultati...

Lea, Fp Cgil: “I dati contraddicono la propaganda. Occhiuto pensi ad assunzioni e investimenti in sanità”

Frascineto pronta con il calendario estivo

Cosenza, la Commissione Cultura approva all’unanimità la proposta di intitolare una strada a Michele Allegrini. Caruso: “Con lui l’esempio di una città che partecipa”

Protezione civile, il CAMILab porta gli studenti a Ischia per studiare sul campo i rischi naturali

Lorica Lake 2026: successo per la tappa nazionale FIN sul lago Arvo

Goletta Verde, Legambiente: “Oltre i limiti il 62% dei punti monitorati sulle coste calabresi”

Estate 2026, pubblicato il cartellone degli eventi in programma a Siderno

Petrusinu ogni minestra: “La Regione Calabria non faccia confusione tra ‘Istmo di Catanzaro’ e ‘Sella di Marcellinara’”

Sanità, Azienda Zero assume anestesisti: bando regionale per 40 medici

Ex Lsu/Lpu, continua il confronto tra sindacati e Regione

Premio nazionale “Reggio Calabria Day”: riconoscimento a Graziano Tomarchio per l’impegno nell’informazione

Lungro, rubata la collana della Madonna del Carmelo: recuperata dai carabinieri, arrestato un ventenne

Caporalato, Castellucci (Fai Cisl): “Troppe le ricorrenze dolorose, le buone pratiche non possono restare eccezioni”

La Calabria rilancia la transumanza: investimenti e valorizzazione per sostenere aree interne e zootecnia

Tonno Callipo Volley, Patrik Lamanec: “Arrivo in un club storico. Aiuterò la squadra a crescere”

Nazione Futura amplia la rete sul territorio: nuovo circolo anche a Reggio Calabria

Catanzaro, successo per “Strade di Velluto”: l’arte inclusiva torna a settembre con Massimo Sirelli

Processo “Radici”, confermate in appello 21 condanne: resta l’impianto sull’infiltrazione della ‘Ndrangheta in Romagna

Reggio Calabria, il “Reggio Calabria Day” celebra due eccellenze della sanità reggina: premiati i dottori Pasquale Veneziano e Vincenzo Nociti

Pizzo celebra i “Custodi del Blu”: al Castello Murat la serata dedicata a mare, sostenibilità e innovazione

Si conclude nel segno della legalità il festival “Abbracciamo la cultura”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook