Caloveto si prepara alla festa della Madonna del Carmelo

Le celebrazioni in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo rappresentano uno dei momenti in cui la comunità si ritrova, rinnova il legame con la propria tradizione religiosa e vive gli spazi pubblici come luoghi di incontro, partecipazione e identità. Per questo, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale accompagna il programma religioso e civile con misure finalizzate a garantire ordine, sicurezza e piena fruibilità degli eventi.

IL SINDACO MAZZA DISPONE LE MISURE PER LA VIABILITÀ

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza, che ha firmato l’ordinanza n. 16/2026 per disciplinare temporaneamente sosta e transito nei giorni di mercoledì 15, giovedì 16 e sabato 18 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi e con le iniziative previste in Piazza dei Caduti.

DIVIETI IN VIA RIMEMBRANZA E PIAZZA DEI CADUTI

Il provvedimento stabilisce il divieto di sosta in Via Rimembranza, nel tratto compreso tra Piazza dei Caduti e l’intersezione con il bivio per Bocchigliero, nei giorni 15 e 16 luglio, dalle ore 16 fino al termine della manifestazione. È inoltre vietato il transito dei veicoli nei giorni 15, 16 e 18 luglio, dalle ore 20.30 fino a fine manifestazione, in Piazza dei Caduti e nello stesso tratto di Via Rimembranza.

IL 18 LUGLIO LA FOLLIA DELLA DANZA IN PIAZZA DEI CADUTI

Nel programma delle iniziative rientra anche lo spettacolo La Follia della Danza, in programma sabato 18 alle ore 20.30 in Piazza dei Caduti. A cura della Proloco e inserito nella programmazione socio-culturale estiva, l’evento, con direzione artistica di Giusi Curcio e a cura di Giulia Pugliese e Caterina Pellegrino, arricchirà il calendario delle celebrazioni con un momento dedicato alla danza, all’espressione artistica e alla partecipazione delle famiglie.

DEROGHE PER EMERGENZE, RESIDENTI E AUTORIZZATI

Restano consentite deroghe esclusivamente per casi straordinari legati a malattia, pronto intervento, persone con disabilità, personale dello spettacolo, soggetti muniti di regolare autorizzazione, residenti e forze dell’ordine. All’ingresso di Piazza dei Caduti e Via Rimembranza sarà apposta la relativa segnaletica di divieto di sosta e transito, con controlli affidati agli agenti della forza pubblica.