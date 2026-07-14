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Conclusa l’Estate dei ragazzi della parrocchia San Raffaele di Lamezia Terme

Con la colonia estiva dei più piccoli, si sono concluse le attività dell’Estate ragazzi della parrocchia San Raffaele di Lamezia Terme che quest’anno ha avuto come filo conduttore Aladin la cui storia è diventata lo sfondo narrativo di un cammino di centinaia di ragazzi e bambini unendo fantasia e formazione ed offrendo a ciascun partecipante la possibilità di scoprire i propri talenti e di crescere insieme agli altri.

Ogni pomeriggio è stato proiettato uno spezzone del film dal quale, poi, è stato estrapolato il tema del giorno attorno al quale sono state realizzate le varie attività ed ogni giornata è stata caratterizzata da una tematica formativa che ha fatto da filo conduttore ai diversi momenti vissuti insieme.

La scelta del tema di Aladin per l’Estate Ragazzi, infatti, è nata dal desiderio di accompagnare bambini e ragazzi in un percorso ricco di valori, emozioni e occasioni di crescita.

La storia di Aladin ci ricorda che il vero tesoro non è la magia, ma ciò che ciascuno porta dentro di sé: il coraggio di affrontare le difficoltà, l’importanza dell’amicizia, la sincerità, il rispetto degli altri, la fiducia in sé stessi e la capacità di scegliere il bene.

Le riflessioni, i giochi, i laboratori, le attività e i momenti del pomeriggio sono stati pensati per aiutare i ragazzi a sperimentare concretamente i valori proposti, trasformando il divertimento in un’opportunità educativa.

A concludere questa esperienza, la cui anima è stata rappresentata, oltre che dal parroco, don Giuseppe Montano, da suor Pia e suor Angela che hanno gioiosamente coinvolto anche animatori ed arbitri, la premiazione delle squadre ed uno spettacolo teatrale realizzato nelle due settimane dell’Estate ragazzi portato in scena dagli stessi partecipanti in un momento di gioia e condivisione con gli adulti al quale ha dato anche il suo contributo don Giuseppe Montano che, dopo la celebrazione della partecipatissima Santa Messa, ha preso parte alla stessa rappresentazione.

Un altro momento inteso è stato quello vissuto insieme al Vescovo, monsignor Serafino Parisi, che ha incontrato i partecipanti sollecitando tutti a vivere con gioia ed entusiasmo questi momenti di crescita e di condivisione.

Appuntamento, quindi, all’Estate ragazzi 2027 anche se le attività della parrocchia non sono concluse: dal 16 al 18 luglio a Bisignano si terrà il campo di formazione degli animatori per verificare il percorso effettuato e, contestualmente, delineare le linee su cui improntare le attività per il prossimo anno pastorale con qualche sorpresa in arrivo.

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