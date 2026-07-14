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Il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia approva il bilancio di esercizio

Si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, presieduto dal Presidente Pietro Falbo, con la partecipazione del Segretario Generale Gregorio De Vinci, per l’esame e la deliberazione dei principali provvedimenti inseriti all’ordine del giorno, confermando il percorso di consolidamento amministrativo e programmatico dell’Ente. Tra gli atti di maggiore rilevanza approvati dal Consiglio figura il bilancio d’esercizio 2025, già deliberato dalla Giunta camerale e corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rappresentato in seduta dalla Presidente, Carmelina Minervini, e dal componente Antonio Argirò.

L’approvazione del documento contabile conferma la solidità della gestione economico-finanziaria dell’Ente e la capacità di garantire equilibrio di bilancio e sostenibilità delle attività istituzionali.

Nel corso della seduta il Consiglio ha inoltre approvato la rideterminazione del budget relativo ai progetti finanziati mediante l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028, misura che consentirà di rafforzare le iniziative strategiche dedicate alla competitività del sistema produttivo, all’innovazione, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e all’internazionalizzazione delle imprese. Via libera anche ad una serie di aggiornamenti regolamentari finalizzati a rendere ancora più efficiente l’organizzazione della Camera di Commercio, nell’ottica di un costante miglioramento della qualità dei servizi erogati alle imprese e ai professionisti del territorio.

Il dibattito consiliare ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione dei Consiglieri, espressione delle diverse componenti economiche delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Nel confronto sono emerse proposte e contributi orientati a rafforzare il ruolo della Camera quale soggetto di sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle iniziative destinate al rilancio economico e commerciale dei centri storici.

L’approvazione degli atti odierni –ha dichiarato il Presidente Pietro Falbo– rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita della Camera di Commercio e testimonia la capacità dell’Ente di coniugare rigore amministrativo e visione strategica. Continuiamo a lavorare per mettere a disposizione del sistema imprenditoriale strumenti concreti, risorse e progettualità in grado di sostenere la competitività delle imprese e accompagnare lo sviluppo delle nostre comunità. Il confronto costruttivo maturato in Consiglio conferma la volontà condivisa di rafforzare il ruolo della Camera come punto di riferimento per il territorio e per tutte le sue componenti produttive”.

Sul piano tecnico, il Segretario Generale Gregorio De Vinci ha evidenziato come “i provvedimenti approvati consentano di consolidare l’organizzazione e la programmazione dell’Ente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed equilibrio economico-finanziario. La rimodulazione delle risorse destinate ai progetti del diritto annuale e l’aggiornamento degli strumenti regolamentari rafforzano la capacità operativa della Camera, assicurando una gestione sempre più moderna, trasparente e orientata ai risultati, in linea con gli obiettivi del sistema camerale nazionale e con le esigenze espresse dal tessuto produttivo delle tre province”.

Con le deliberazioni assunte, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia prosegue il proprio percorso istituzionale volto a sostenere la crescita del sistema economico locale, attraverso una governance improntata alla responsabilità amministrativa, alla programmazione strategica e al dialogo costante con il mondo delle imprese.

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