Ripresi i lavori di bitumazione sulla SP 263 nel tratto Lungro–Acquaformosa

Sono ripresi i lavori di bitumazione del manto stradale lungo la Strada Provinciale 263, nel tratto che collega Lungro ad Acquaformosa, interessato da un diffuso stato di dissesto che da tempo rendeva necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

L’opera rientra nel programma di riqualificazione della rete viaria provinciale promosso dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, migliorare la percorribilità dell’arteria e assicurare infrastrutture sempre più efficienti ai cittadini e ai territori.

«La ripresa dei lavori sulla SP 263 rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle comunità di Lungro e Acquaformosa e di tutti coloro che quotidianamente percorrono questa importante arteria viaria – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli –. Restituire dignità e sicurezza alle nostre strade significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nella mobilità e nello sviluppo delle aree interne. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché ogni intervento programmato venga portato avanti con serietà, efficienza e nel rispetto degli impegni assunti».

Il Presidente Faragalli ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, l’ingegnere Gianluca Morrone, «per la competenza, la professionalità e l’impegno costante profusi nella programmazione e nel coordinamento degli interventi», nonché al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, «per la costante attenzione rivolta alle esigenze del territorio e per il prezioso lavoro di raccordo istituzionale che ha consentito di seguire da vicino l’iter dell’opera».

L’Amministrazione Provinciale conferma il proprio impegno nel proseguire gli interventi di manutenzione e ammodernamento della rete stradale provinciale, nella consapevolezza che infrastrutture sicure ed efficienti costituiscono un elemento essenziale per la crescita, la coesione e lo sviluppo del territorio.