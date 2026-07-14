Francesca Perrotta commissario cittadino di Noi Moderati a Fuscaldo

La nomina di Francesca Perrotta a Commissario di Noi Moderati a Fuscaldo segna un passo fondamentale per il radicamento e la crescita del nostro progetto politico sul territorio.

Questa decisione non è semplicemente un atto formale, ma rappresenta il naturale e meritato riconoscimento di un cammino politico fatto di coerenza, lealtà e amore per la propria terra.

Francesca ha aderito al nostro partito dalla sua fondazione e non ha bisogno di presentazioni. La sua presenza storica all’interno del nostro partito e la sua costante dedizione l’hanno resa, negli anni, un indiscusso punto di riferimento politico e umano per l’intera comunità di Fuscaldo.