Domani a Palazzo dei Bruzi la presentazione di “Cosenza Crea”, il programma operativo dedicato allo sviluppo, alla valorizzazione e al rilancio dell’artigianato

Domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 11.00, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche e al Turismo, Sarino Branda, presenteranno alle associazioni di categoria “Cosenza Crea”, il programma operativo dedicato allo sviluppo, alla valorizzazione e al rilancio dell’artigianato cittadino.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Masterplan “Cosenza Attrattiva” e rappresenta uno degli strumenti strategici attraverso i quali l’Amministrazione comunale intende sostenere il comparto artigianale, promuovendo interventi mirati alla crescita delle imprese, alla tutela delle tradizioni produttive locali e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.
L’incontro costituirà anche un momento di confronto con le associazioni di categoria, chiamate a condividere obiettivi, proposte e linee operative per l’attuazione del programma.
Gli organi d’informazione sono invitati a partecipare.