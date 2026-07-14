Unione, festa e solidarietà: siglato il protocollo d’intesa tra l’Associazione “Ascolto Stella del Mare” e la Comunità “Angelo Meli”

Una giornata all’insegna della condivisione, della musica e della cooperazione sociale. Oggi si è svolto l’incontro ufficiale tra l’associazione Ascolto Stella del Mare e la comunità Angelo Meli, culminato con l’avvio formale di un importante protocollo d’intesa tra le due realtà.

​L’accordo è stato battezzato durante un pranzo comunitario che ha unito, intorno alla stessa tavola, gli ospiti della struttura, il personale educativo, la direzione e i rappresentanti dell’associazione. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stato un momento di festa e musica condiviso, che ha trasformato un atto formale in un’occasione di autentica gioia e vicinanza.

​Il protocollo d’intesa segna l’inizio di una sinergia strategica volta a rafforzare il supporto sul territorio, unendo le forze e le competenze di entrambe le realtà per offrire percorsi di inclusione, ascolto e crescita per gli ospiti della comunità.