Estate e tutela degli animali: il Comune di Crosia emana un’ordinanza contro i rischi del caldo estremo

Cordialità.

Crosia presenta il calendario estivo 2026: un’estate di eventi, cultura e valorizzazione del territorio

CROSIA – È stato presentato nella serata di ieri, sul lungomare di Crosia Mirto, il nuovo calendario degli eventi estivi promosso dall’Amministrazione comunale. La conferenza stampa si è svolta nella suggestiva cornice del nuovo locale Alta Marea, recentemente inaugurato, alla presenza del Sindaco, degli amministratori comunali, degli operatori del territorio e di numerosi cittadini. L’incontro, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Crosia, ha rappresentato un importante momento di confronto durante il quale sono stati illustrati il lavoro svolto negli ultimi mesi e la programmazione che accompagnerà l’estate 2026.

Ad aprire la presentazione è stato il Sindaco Maria Teresa Aiello, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come la realizzazione del cartellone non fosse affatto scontata.

«Abbiamo ancora davanti ai nostri occhi – ha dichiarato il Sindaco – i segni delle devastazioni provocate dall’alluvione che ha recentemente colpito il nostro lungomare. Nonostante le difficoltà, la nostra volontà è stata quella di sostenere concretamente tutte le attività che hanno continuato a investire su questo territorio anche per la stagione estiva. Abbiamo costruito un programma completamente rinnovato rispetto al passato, ricco di novità, che mette finalmente al centro le attività commerciali stabili del lungomare, le famiglie, i bambini e offre maggiore spazio agli artisti. Vogliamo un’estate capace di coinvolgere tutti e di valorizzare le eccellenze del nostro territorio.»

Successivamente è intervenuto l’Assessore Antonio Graziani, principale ideatore e coordinatore del nuovo palinsesto estivo, che ha illustrato la filosofia alla base della programmazione.

«Abbiamo scelto di cambiare – ha affermato Graziani – dando maggiore attenzione ai bambini e alle famiglie del nostro territorio, ma anche investendo sui giovani talenti. Allo stesso tempo abbiamo voluto arricchire il cartellone con artisti di rilievo nazionale, capaci di offrire spettacoli di qualità e di rendere ancora più attrattiva l’estate di Crosia.»

Un calendario che si presenta ricco di appuntamenti e di ospiti prestigiosi. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto di Katia Ricciarelli, in programma l’11 agosto nello splendido scenario del centro storico di Crosia, mentre il 9 agosto, in occasione dei festeggiamenti del Sacro Cuore, evento patrocinato dal Comune di Crosia, salirà sul palco Irene Grandi, protagonista di uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate.

Musica, spettacoli, animazione per bambini, eventi culturali e iniziative dedicate alle famiglie animeranno il lungomare di Crosia Mirto e il centro storico per tutta la stagione, con l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione, sostenere il tessuto economico locale e promuovere il territorio come destinazione turistica.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori e turisti a vivere l’estate a Crosia, partecipando ai numerosi appuntamenti in programma e riscoprendo il fascino del lungomare e del centro storico, in una stagione all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della condivisione.

Con la presente invio alla Vostra cortese attenzione il Comunicato Stampa del Comune di Crosia.