“La Calabria omaggia Piero Ciampi” il 25 e il 26 luglio a Catanzaro

“LA CALABRIA OMAGGIA PIERO CIAMPI” ancora pochi giorni e poi il sogno diventerà realtà. Grandissima emozione da parte di tutti perché quello che, per molti, era quasi una follia, sta per diventare realtà. Il merito di tutto ciò va innegabilmente a Lucia Rango e Chiaffredo Manno. Due persone che ci hanno creduto e, sebbene il pessimismo e lo scetticismo di molti, hanno lavorato instancabilmente senza mai avere un piccolissimo dubbio. Non vogliono rilasciare dichiarazioni che però faranno in occasione della conferenza stampa che si terrà, presumibilmente il 21 luglio. Solo il 28 ottobre 2025, Lucia e Chiaffredo, avevano proposto un “Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo”. Magica serata, in quel di settembre, e magico tutto dall’incantevole Chiostro Municipale di Taverna agli artisti. Come non ricordare il commovente racconto di Enrico de Angelis interrotto solo per intrecciare le canzoni di Piero con le emozionanti voci di Lucia Rango, Nathalia Sales, Rossella Seno e Jennà Romano. E poi le presente di Massimiliano Mangoni – Presidente del Premio Ciampi – ed Antonio Vivaldi – Presidente di Giuria del Premio Ciampi.

Quel 28 settembre è come aver gettato, in un piccolo punto della Calabria, il seme Piero Ciampi e, come fanno i pazienti contadini, quel seme è stato curato, coccolato e seguito giorno per giorno fino a diventare una pianticella.

Che strana coincidenza però … facendo bene i conti il 25 e 26 luglio saranno esattamente 9 mesi da quel 28 settembre! E allora “La Calabria omaggia Piero Ciampi” è il frutto e la creatura naturale e quindi figlio di quel “Piero Ciampi in Sila 66 anni dopo”.

Per festeggiare questa nuova creatura il 25 luglio in Sila nell’anfiteatro Silvano Mancuso ed il 26 luglio a Taverna nell’Anfiteatro S. Sebastiano, ci saranno alcuni cantautori della Calabria che canteranno una Cover di Piero Ciampi e con loro la Filarmonica Giovanile 2026 del Conservatorio Statale Savero Arlia (già Tchaikowsky), e poi Sara Jane Ghiotti, Lorenzo Lepore, Eugenio Sournia, Lucia Rango, Carmine Torchia, ci sarà un momento di poesia con la voce dell’attore Tonino Angeletti e qualche foto artistica ad opera del grande Tommaso Le Pera, sicuramente il più bravo dei fotografi di scena che abbia l’Europa.

A Taverna, Città d’Arte, si svolgerà anche una piccola ma significativa estemporanea di pittura col tema “La Poesia di Piero Ciampi incontra la Pittura di Mattia Preti” e, per l’occasione ha aderito, con alcuni suoli allievi, la “Scuola di Pittura Realistica di Giovanni ed Alessandro Marziano”.

Infine un grandissimo riconoscimento a questo evento è dato dalla concessione del Logo del Premio Ciampi Città di Livorno e da quello di “via del campo 29rosso”.

IL premio Ciampi Città di Livorno è giunta, con quest’anno, alla XXIX Edizione per cui il Logo è davvero un prezioso omaggio e riconoscimento alla Calabria ed il Logo di “via del campo 29rosso” è conosciutissimo dai fan di Fabrizio De Andrè.