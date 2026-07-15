Rotary Club Locri, passaggio delle consegne: Agostino Cucuzza nuovo Presidente

Nella suggestiva cornice dei giardini del Grand Hotel President di Siderno si è svolta, venerdì 10 luglio, la cerimonia del Passaggio delle Consegne del Rotary Club Locri, appuntamento che segna l’avvio del nuovo anno rotariano e rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa del Club.

L’Avv. Roberto Trimboli, al termine del proprio mandato, ha passato il collare e il testimone della Presidenza all’Avv. Agostino Cucuzza, che guiderà il Rotary Club Locri nel corso dell’anno sociale 2026-2027. Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il Presidente Incoming, Avv. Francesco Archinà, a testimonianza della continuità progettuale che da sempre caratterizza l’organizzazione rotariana.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità rotariane, a conferma del ruolo di primo piano che il Rotary Club Locri riveste nel panorama del Distretto 2102. Erano presenti il Governatore Distrettuale Dino De Marco, la Past Governor Maria Pia Porcino, l’Assistente del Governatore Gina Scordo, il Facilitatore dell’Apprendimento Enrico Paratore, il Presidente del Rotary Club Palmi Carlo Oliva, il Presidente del Rotary Club Melito Porto Salvo Giuseppe Zavettieri, il Presidente del Rotary Club Milano Villoresi Pietro Stellino, il Past President del Rotary Club Lamezia Terme Antonio Mallamo, il Past President del Rotary Club Melito Porto Salvo Nino Panzera, il Vice Rappresentante Distrettuale Rotaract 2102 Francesco Maria Tavernese, la Presidente del Rotaract Club Locri Francesca Satriano, la Presidente dell’Interact Club Locri Diletta Commisso, oltre a numerosi altri graditi ospiti provenienti da club Rotary del territorio.

Nel suo intervento, il Presidente uscente Roberto Trimboli ha ripercorso un anno particolarmente intenso, caratterizzato da numerose iniziative di servizio, eventi culturali, attività rivolte ai giovani e importanti collaborazioni con istituzioni, scuole e associazioni del territorio. Un percorso che ha consentito al Rotary Club Locri di ottenere significativi riconoscimenti all’interno del Distretto e di distinguersi per la qualità dei progetti realizzati e per la capacità di incidere concretamente sulla comunità locale.

Assumendo la Presidenza del Club, Agostino Cucuzza ha delineato la propria visione per il nuovo anno rotariano, ponendo al centro dell’azione del Club la necessità di coniugare continuità e innovazione. Il nuovo Presidente ha evidenziato come il Rotary sia oggi chiamato a interpretare i profondi cambiamenti della società, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore delle istituzioni, del mondo della scuola e delle professioni della sanità, attraverso progetti capaci di generare un impatto concreto e duraturo sul territorio della Locride.

Tra le linee programmatiche illustrate dal Presidente Cucuzza assume particolare rilievo la volontà di sviluppare un importante progetto dedicato al tema dell’inclusione, destinato a coinvolgere scuole, enti locali, associazioni e realtà del terzo settore. L’obiettivo è promuovere una cultura della partecipazione e della valorizzazione delle diversità, nella convinzione che una comunità inclusiva rappresenti il presupposto fondamentale per uno sviluppo sociale autentico e condiviso.

Nel corso della serata sono stati inoltre annunciati gli incarichi distrettuali che vedranno protagonisti alcuni soci del Club: Vincenzo Tavernese è stato designato Assistente del Governatore, mentre l’Avv. Roberto Trimboli ricoprirà il prestigioso incarico di Facilitatore Distrettuale dell’Apprendimento.

Il Presidente Agostino Cucuzza ha quindi presentato la squadra che lo accompagnerà durante l’anno sociale 2026-2027, sottolineando come il Rotary sia innanzitutto una comunità di persone che mettono competenze, professionalità e spirito di servizio al servizio del bene comune.

Il Consiglio Direttivo sarà composto dal Vice Presidente Francesco Agostino, dal Segretario Vincenzo Tavernese, dal Segretario Esecutivo Francesco Archinà, dal Tesoriere Vincenzo Finis, dal Prefetto Beatrice Bruzzì, dal Prefetto Esecutivo Luigi Greco e dai Consiglieri Salvatore Spagnolo, Paolo Commisso e Luigi Brugnano. Completeranno la governance del Club il Past President Roberto Trimboli e il Presidente Incoming Francesco Archinà, nel segno della continuità amministrativa e progettuale.

Sono stati inoltre presentati i Presidenti di alcune Commissioni, cuore operativo delle attività del Club: Cetty Bagnato guiderà la Commissione Rotary Foundation, Francesco Asprea sarà il Formatore di Club, Giuseppe Finis presiederà la Commissione Immagine Pubblica, Francesco Galasso coordinerà la Commissione Nuove Generazioni, mentre la Commissione Progetti sarà affidata a Marcello Attisano.

Il nuovo anno rotariano si apre così all’insegna dell’entusiasmo, della continuità e della volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo del Rotary Club Locri quale punto di riferimento per il territorio. Attraverso service, iniziative culturali, progetti di inclusione e collaborazioni con le istituzioni, il mondo delle professioni e le scuole, il Club rinnova il proprio impegno a favore della comunità, con l’obiettivo di trasformare il servizio in un autentico strumento di crescita collettiva e di costruire, insieme, un impatto realmente duraturo.